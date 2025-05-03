Суеверия или хитрый ход: почему Microsoft решила не выпускать Windows 9

В 2015 году Microsoft удивила всех, представив Windows 10 сразу после "восьмерки", полностью пропустив Windows 9. На то, почему компания пошла на такой шаг, есть несколько веских причин.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Medium.

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Маркетинговая стратегия

Одной из причин, почему Microsoft решила не использовать название Windows 9, стала маркетинговая стратегия. Компания стремилась порвать с не слишком успешной Windows 8.

Так, назвав новую операционную систему Windows 10, Microsoft получила возможность начать все заново и создать новую идентичность для продукта.

Могли возникать проблемы с совместимостью

Еще одна возможная причина – техническая. Дело в том, что некоторые старые программы ищут в системе текстовое определение версий вроде "Windows 9", чтобы распознать Windows 95 или 98.

Windows 9 могло распознавать как Windows 95 или 98 / Фото Unsplash

Если бы Microsoft выпустила Windows 9, эти приложения не смогли бы отличить "девятку" от Windows 95/98, из-за чего могли бы возникать проблемы.

Взгляд в будущее

Некоторые считают, что Microsoft пропустила Windows 9, потому что планировала сделать Windows 10 долгосрочной операционной системой.

Именно с Wndows 10 Microsoft перешла на новую модель регулярной поставки обновлений вместо полноценных релизов новых операционных систем каждые несколько лет.

Суеверия

В Японии число 9 считается несчастливым, потому что его звучание напоминает слово "пытка" или "страдание". Это похоже на то, как в западных странах избегают числа 13 – "чертовой дюжины".

Microsoft могли не выпустить Windows 9 из-за веры в суеверия / Фото Unsplash

Также в Германии "девять" созвучно с "нет" (nein), что не способствует хорошему маркетингу.

Не только Microsoft избегают числа 9

Microsoft не единственная компания, которая решила обойти число 9. Например, Apple в 2017 году также пропустила девятую модель iPhone, сразу представив iPhone X – чтобы подчеркнуть новизну дизайна и отличие модели от предшественников.

К слову, недавно стало известно, что Microsoft обновит "синий экран смерти" в Windows 11. Он будет заменен на упрощенный экран, который больше напоминает черный экран