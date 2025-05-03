Повідомляє 24 Канал з посиланням на Medium.

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Маркетингова стратегія

Однією з причин, чому Microsoft вирішила не використовувати назву Windows 9, стала маркетингова стратегія. Компанія прагнула порвати з не надто успішною Windows 8.

Так, назвавши нову операційну систему Windows 10, Microsoft отримала можливість розпочати все заново та створити нову ідентичність для продукту.

Могли виникати проблеми з сумісністю

Ще одна можлива причина – технічна. Річ у тім, що деякі старі програми шукають у системі текстове визначення версій на кшталт "Windows 9", щоб розпізнати Windows 95 або 98.

Windows 9 могло розпізнавати як Windows 95 або 98 / Фото Unsplash

Якби Microsoft випустила Windows 9, ці додатки не змогли б відрізнити "дев'ятку" від Windows 95/98, через що могли б виникати проблеми.

Погляд у майбутнє

Дехто вважає, що Microsoft пропустила Windows 9, тому що планувала зробити Windows 10 довгостроковою операційною системою.

Саме з Wndows 10 Microsoft перейшла на нову модель регулярного постачання оновлень замість повноцінних релізів нових операційних систем кожні кілька років.

Забобони

У Японії число 9 вважається нещасливим, бо його звучання нагадує слово "катування" або "страждання". Це схоже до того, як у західних країнах уникають числа 13 – "чортової дюжини".

Microsoft могли не випустити Windows 9 через віру у забобони / Фото Unsplash

Також в Німеччині "дев’ять" співзвучне до "ні" (nein), що не сприяє хорошому маркетингу.

Не лише Microsoft уникають числа 9

Microsoft не єдина компанія, яка вирішила обійти число 9. Наприклад, Apple у 2017 році також пропустила дев’яту модель iPhone, одразу представивши iPhone X – щоб підкреслити новизну дизайну і відмінність моделі від попередників.

До слова, нещодавно стало відомо, що Microsoft оновить "синій екран смерті" у Windows 11. Його буде замінено на спрощений екран, який більше нагадує чорний екран