Сообщает 24 Канал со ссылкой на Medium.

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Маркетинговая стратегия

Одной из причин, почему Microsoft решила не использовать название Windows 9, стала маркетинговая стратегия. Компания стремилась порвать с не слишком успешной Windows 8.

Так, назвав новую операционную систему Windows 10, Microsoft получила возможность начать все заново и создать новую идентичность для продукта.

Могли возникать проблемы с совместимостью

Еще одна возможная причина – техническая. Дело в том, что некоторые старые программы ищут в системе текстовое определение версий вроде "Windows 9", чтобы распознать Windows 95 или 98.

Windows 9 могло распознавать как Windows 95 или 98 / Фото Unsplash

Если бы Microsoft выпустила Windows 9, эти приложения не смогли бы отличить "девятку" от Windows 95/98, из-за чего могли бы возникать проблемы.

Взгляд в будущее

Некоторые считают, что Microsoft пропустила Windows 9, потому что планировала сделать Windows 10 долгосрочной операционной системой.

Именно с Wndows 10 Microsoft перешла на новую модель регулярной поставки обновлений вместо полноценных релизов новых операционных систем каждые несколько лет.

Суеверия

В Японии число 9 считается несчастливым, потому что его звучание напоминает слово "пытка" или "страдание". Это похоже на то, как в западных странах избегают числа 13 – "чертовой дюжины".

Microsoft могли не выпустить Windows 9 из-за веры в суеверия / Фото Unsplash

Также в Германии "девять" созвучно с "нет" (nein), что не способствует хорошему маркетингу.

Не только Microsoft избегают числа 9

Microsoft не единственная компания, которая решила обойти число 9. Например, Apple в 2017 году также пропустила девятую модель iPhone, сразу представив iPhone X – чтобы подчеркнуть новизну дизайна и отличие модели от предшественников.

К слову, недавно стало известно, что Microsoft обновит "синий экран смерти" в Windows 11. Он будет заменен на упрощенный экран, который больше напоминает черный экран