Американский психотерапевт Тодд Барац в книге "Как полюбить и не сойти с ума", которая выходит на украинском языке в издательстве #книголав, объясняет, как культура бесконечного выбора, завышенные ожидания и психологические ярлыки могут мешать любить. Автор предлагает отказаться от идеализированных сценариев и посмотреть на отношения без готовых рецептов счастья.

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Почему бесконечный выбор не помогает найти любовь

Приложения для знакомств превратили поиск партнера в бесконечное пролистывание анкет. Фото, профессия, рост, несколько строк об интересах – человека легко оценить, сравнить с другими и отбросить, если что-то не понравилось. За каждым свайпом якобы ждет еще лучший вариант.

Тодд Барац называет знакомства своеобразным рынком, на котором потенциальные партнеры становятся товаром, а любовь – желанной покупкой. Мы не только оцениваем других, но и стараемся выгодно представить себя, иногда приукрашивая реальность. Из-за этого компромиссы становятся менее желанными, а мелочи могут превращаться в повод для отказа от отношений.

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Ожидания в отношении любви взлетели до небес, а наша готовность прилагать усилия для сохранения этой любви резко упала– подытоживает психотерапевт.

К этому добавляется усталость от переписок, свиданий, которые не оправдывают ожиданий, и общения, которое внезапно обрывается. В итоге люди приходят на новую встречу не столько из любопытства, сколько из желания обезопасить себя от разочарования.

Кстати, купить книгу "Как полюбить и не сойти с ума" можно по ссылке на сайте #книголав.

Как психологические термины мешают отношениям

"Газлайтинг", "нарцисс", "токсичность" и "красные флажки" стали привычными словами в разговорах об отношениях. Они помогают распознавать проблемы, однако иногда превращаются в способ избежать неудобных разговоров и собственных переживаний.

Вместо того чтобы сказать "Мне больно" или "Мне не хватает твоего внимания", проще определить поведение партнера как токсичное и прекратить общение. Барац предупреждает, что поиск "красных флажков", навешивание ярлыков и избегание нарциссов могут быть защитными реакциями, которые не всегда помогают, а порой даже вредят.

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Психотерапевт приводит историю клиента, которого раздражало, что партнерша пользовалась телефоном во время совместного просмотра телевизора. На самом деле мужчине не хватало внимания и близости, но он не решался прямо об этом сказать.

Настоящая близость, подчеркивает автор, требует готовности к дискомфорту и разговорам, в которых не всегда можно услышать то, чего хочется.

Что помогает строить здоровые отношения

Барац не обещает универсального рецепта любви, но советует не превращать знакомства в поиск идеального человека. Отношения нужно строить, а не ждать, что они возникнут сами по себе. Для этого важно быть любознательным, задавать вопросы, договариваться и не сосредотачиваться только на недостатках партнера.

Также психотерапевт советует не реагировать мгновенно на эмоции, а давать себе время разобраться, что именно вызвало раздражение. Не каждый спор означает манипуляцию, а не каждое разочарование – повод разорвать отношения.

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Важно и не ожидать, что партнер сам догадается о всех потребностях. Зрелые отношения предполагают ответственность за собственные чувства, умение говорить о них и уважать самостоятельность другого человека. В конце концов, любовь не требует идеальных партнеров.

Люди могут раздражать друг друга, ошибаться, ссориться и в то же время любить и уважать. Книга "Как полюбить и не сойти с ума" предлагает не волшебную формулу счастья, а возможность лучше понять себя и перестать прятаться за психологическими шаблонами, когда речь идет о настоящей близости.