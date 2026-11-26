Американський психотерапевт Тодд Барац у книжці "Як покохати й не збожеволіти", яка виходить українською у видавництві #книголав, пояснює, як культура нескінченного вибору, завищені очікування та психологічні ярлики можуть заважати кохати. Автор пропонує відмовитися від ідеалізованих сценаріїв і подивитися на стосунки без готових рецептів щастя.

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Чому нескінченний вибір не допомагає знайти кохання

Застосунки для знайомств перетворили пошук партнера на нескінченне гортання анкет. Фото, професія, зріст, кілька рядків про інтереси – людину легко оцінити, порівняти з іншими й відкинути, якщо щось не сподобалося. За кожним свайпом нібито чекає ще кращий варіант.

Тодд Барац називає дейтинг своєрідним ринком, на якому потенційні партнери стають товаром, а кохання – бажаною покупкою. Ми не лише оцінюємо інших, а й намагаємося вигідніше представити себе, іноді прикрашаючи реальність. Через це компроміси стають менш бажаними, а дрібниці можуть перетворюватися на причину відмови від стосунків.

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Очікування щодо кохання злетіли до небес, а наша готовність докладати зусиль для збереження цього кохання різко впала– підсумовує психотерапевт.

До цього додається втома від переписок, побачень, які не виправдовують очікувань, та спілкування, що раптово обривається. Зрештою люди приходять на нову зустріч не стільки з цікавістю, скільки з бажанням убезпечити себе від розчарування.

До речі купити книжку "Як покохати й не збожеволіти" можна за посиланням на сайті #книголаву.

Як психологічні терміни заважають стосункам

"Газлайтинг", "нарцис", "токсичність" і "червоні прапорці" стали звичними словами у розмовах про стосунки. Вони допомагають розпізнавати проблеми, однак іноді перетворюються на спосіб уникнути незручних розмов і власних переживань.

Замість того, щоб сказати "Мені боляче" або "Мені бракує твоєї уваги", простіше визначити поведінку партнера як токсичну й припинити спілкування. Барац застерігає, що пошук червоних прапорців, навішування ярликів та уникання нарцисів можуть бути захисними реакціями, які не завжди допомагають, а часом навіть шкодять.

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Психотерапевт наводить історію клієнта, якого дратувало, що партнерка користувалася телефоном під час спільного перегляду телевізора. Насправді чоловікові бракувало уваги й близькості, але він не наважувався прямо про це сказати.

Справжня близькість, наголошує автор, потребує готовності до дискомфорту та розмов, у яких не завжди можна почути те, чого хочеться.

Що допомагає будувати здорові стосунки

Барац не обіцяє універсального рецепта кохання, але радить не перетворювати знайомства на пошук ідеальної людини. Стосунки потрібно будувати, а не чекати, що вони виникнуть самі собою. Для цього важливо бути допитливими, ставити запитання, домовлятися та не зосереджуватися лише на недоліках партнера.

Також психотерапевт радить не реагувати миттєво на емоції, а давати собі час розібратися, що саме спричинило роздратування. Не кожна суперечка означає маніпуляцію, а не кожне розчарування – причину завершити стосунки.

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Важливо й не очікувати, що партнер сам здогадається про всі потреби. Зрілі стосунки передбачають відповідальність за власні почуття, уміння говорити про них та поважати самостійність іншої людини. Зрештою, кохання не потребує ідеальних партнерів.

Люди можуть дратувати одне одного, помилятися, сваритися й водночас любити та поважати. Книжка "Як покохати й не збожеволіти" пропонує не чарівну формулу щастя, а можливість краще зрозуміти себе та перестати ховатися за психологічними шаблонами, коли йдеться про справжню близькість.