Сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ ChatGPT.

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Какой прогноз ИИ на финал Лиги чемпионов

По мнению ИИ, победителем Лиги чемпионов станет ПСЖ. По словам нейросети, несмотря на потерю мегазвезд, сегодня команда Луиса Энрике выглядит как зрелая и сбалансированная. ИИ отмечает, что теперь ПСЖ не зависят от одной суперзвезды, поэтому показывают командный футбол, что является важным фактором.

ИИ считает, что победителем Лиги чемпионов станет ПСЖ / Фото GettyImages

В то же время нейросеть не списывает со счетов "Интер", ведь у них опытная оборона, хорошая тактика и отличная игра на стандартах. Поэтому они вполне могут удивить.

Однако, по мнению ИИ, ПСЖ выглядят физически свежее, быстрее и обладают более глубоким составом.

Прогнозируемый счет финала – 2:1 в пользу ПСЖ. Победный гол, по мнению нейросети, может быть забит ближе к завершению матча. Но если игра перейдет в овертайм или серию пенальти – тогда, как отметил ИИ, все может решить случай.

К слову, президент УАФ Андрей Шевченко также дал свой прогноз относительно финала Лиги чемпионов. Он отметил, что пока не определился с фаворитом, однако ожидает яркий матч.