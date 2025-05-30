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Який прогноз ШІ на фінал Ліги чемпіонів

На думку ШІ, переможцем Ліги чемпіонів стане ПСЖ. За словами нейромережі, попри втрату мегазірок, сьогодні команда Луїса Енріке виглядає як зріла та збалансована. ШІ зазначає, що тепер ПСЖ не залежать від однієї суперзірки, тому показують командний футбол, що є важливим фактором.

ШІ вважає, що переможцем Ліги чемпіонів стане ПСЖ / Фото GettyImages

Водночас нейромережа не списує з рахунків "Інтер", адже у них досвідчена оборона, хороша тактика та чудова гра на стандартах. Тому вони цілком можуть здивувати.

Однак, на думку ШІ, ПСЖ виглядають фізично свіжішими, швидшими і володіють глибшим складом.

Прогнозований рахунок фіналу – 2:1 на користь ПСЖ. Переможний гол, на думку нейромережі, може бути забито ближче до завершення матчу. Але якщо гра перейде в овертайм або серію пенальті – тоді, як зазначив ШІ, все може вирішити випадок.

До слова, президент УАФ Андрій Шевченко також дав свій прогноз щодо фіналу Ліги чемпіонів. Він зазначив, що наразі не визначився із фаворитом, однак очікує на яскравий матч.