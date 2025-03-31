Как объяснить иностранцам, что такое "Птичье молоко": украинец в TikTok поделился забавным видео

Наверное, каждый из нас в детстве размышлял над вопросом о том, как люди добывают молоко птиц для десерта "Птичье молоко". Не удивительно, что иностранцы, которые впервые о таком десерте слышат, тоже изрядно удивляются.

Украинец познакомил с необычным десертом свою девушку из Австралии. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блок Andri__ko.

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Реакция девушки на "Птичье молоко"

Парень угостил свою девушку "Птичьим молоком", а потом сказал ей название этого десерта. В ответ девушка начала интересоваться в шутку, действительно ли речь идет о том, что кто-то доит птиц для того, чтобы сделать этот десерт. В комментариях отметили то, что даже несмотря на удивление, она продолжала пробовать десерт.

Все же девушка отметила, что десерт очень вкусный.

Реакция австралийки на "Птичье молоко": смотрите видео

Интересно, что больше всего лайков под видео собрал комментарий с просьбой к парню в следующий раз угостить свою девушку гематогеном, основой для которого является кровь крупного рогатого скота. Это вызвало волну шуток от других пользователей, а сам автор видео поинтересовался, как он должен объяснить своей любимой, что это за продукт.