"Сейчас кандидат выбирает компанию, а не наоборот": полезное интервью с рекрутером ТРК "Люкс"

Рекрутеры – люди, у которых чрезвычайно ответственная миссия. Она заключается в том, чтобы найти на ту или иную должность именно того человека, который будет максимально на своем месте. И часто это довольно непростая задача.

Мы продолжаем общаться с представителями разных профессий в рамках рубрики "Вы стеснялись – мы спросили". Ко Дню рекрутера, который отмечают 10 апреля, 24 Канал пообщался с рекрутером телерадиокомпании "Люкс" Соломией Благой. Мы расспросили ее не только о ее работе, но и о советах для тех, кто будет проходить собеседования. Обо всем этом и не только – в нашем интервью.

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Как люди становятся рекрутерами

Первый вопрос будет довольно очевидным, но как ты стала рекрутером?

Рекрутинг – это лишь часть моей работы. И, честно говоря, рекрутером я стала случайно. В компании, в которой я проработала 3 года, произошли определенные изменения, которые коснулись моей должности. Поэтому в этой же компании мне предложили попробовать себя в роли рекрутера.

Это была полная неизвестность для меня. Я колебалась, потому что понимала, что это выход из зоны комфорта, что придется много коммуницировать с людьми. Но, в конце концов, я приняла это предложение.

Каким было первое собеседование, которое ты проводила?

Сначала я присутствовала на собеседованиях, которые проводил мой руководитель. На самом деле с тех пор прошло много времени, поэтому мне сложно вспомнить мое первое самостоятельное собеседование.

Но я точно помню, что это было очень волнующее, ведь ты представляешь не себя, а всю компанию. И, конечно, ты хочешь, чтобы она произвела хорошее впечатление на кандидата.

Дресс-код и поведение на собеседовании

Если уж говорить о самом собеседовании, есть ли какие-то негласные правила о том, что лучше одеть кандидату или кандидатке, чтобы рекрутер обратил внимание?

Как по мне, обращать внимание на то, в чем кандидат пришел на собеседование, – это не совсем правильно. Конечно, важно, чтобы человек был опрятно одет, но это не может быть основным критерием выбора.

Главное, чтобы кандидат чувствовал себя комфортно. Не нужно надевать то, что обычно вы не носите в повседневной жизни.

А если хотите, чтобы на вас обратили внимание, – одевайте что-то яркое, что вам нравится. Однако, повторюсь, ваша одежда не является и не должна быть критерием при выборе.



На собеседование одевайте то, в чем будете чувствовать себя комфортно / Фото Pexels

Какие вопросы должен задавать сам кандидат на работу, чтобы на него обратили внимание на собеседовании?

Нужно задавать любые вопросы, которые касаются компании и работы. Особенно стоит уточнять то, что вас беспокоит в контексте условий труда. Лучше спрашивать сразу, чем потом иметь неприятности.

Что может отнять баллов на собеседовании

Может ли что-то в поведении кандидата оттолкнуть сразу? Буквально, когда с первого взгляда понимаешь, что он не подходит на должность?

Прежде всего оттолкнуть может равнодушие, когда человек не идет на контакт и всем своим видом показывает, что ему неинтересно. Тогда есть ощущение, будто ты только что поймал его на улице и силой привел на это собеседование.

И, конечно, хамство. Хотя, к счастью, таких случаев очень мало и это редкость. И обычно такие кандидаты так себя ведут еще на этапе переписки, поэтому дальше они не проходят.

А о чем лучше не говорить на собеседовании?

Стоит избегать тем, которые не касаются вашего опыта и профессиональных навыков. Речь идет о чрезмерном количестве личных деталей. Это может быть неуместным.

Хотя и о таком можно иногда поговорить. Главное, чтобы это не было чрезмерно.



На собеседовании лучше не рассказывать слишком много личных деталей / Фото Pexels

Когда кандидат приходит на собеседование и ничего не знает о компании – это нормально или нет?

Конечно, это очень странно, когда вы ничего не знаете о компании, в которую идете на собеседование. Мы живем в эпоху технологий, и получить информацию сейчас гораздо проще.

А если же информации о компании нет в интернете, то тут уже стоит задуматься и самому работодателю.

Стоит ли шутить на собеседовании

Можешь вспомнить самый забавный случай на собеседовании? Каким он был?

Собеседование – это же серьезный процесс. Каких-то чрезвычайно комедийных ситуаций со мной не случалось. Иногда слушаю других рекрутеров и думаю: "Как скучно я живу".

Бывает, что собеседования проходят очень легко, хоть это официальный процесс, иногда можно позволить себе пошутить, ведь хорошее настроение всегда способствует лучшему общению.



Шутки на собеседовании допустимы, однако, конечно, им есть предел / Фото Pexels

Надеюсь, что мои самые смешные ситуации еще впереди, ведь смех продлевает жизнь. И я считаю, что это прекрасно, когда люди ко всему относятся с юмором.

Какие есть мифы о рекрутерах

Какие мифы о работе рекрутера существуют?

Не знаю, самый ли это распространенный, однако одним из популярных мифов является то, что рекрутеры работают исключительно в IT-сфере. На самом деле эта профессия есть в различных отраслях.

Еще есть такой стереотип, что на работу берут только по знакомству. Возможно, когда-то так было, но сейчас обычно берут по рекомендациям. Это играет важную роль, но решающим фактором все равно остаются навыки и соответствие кандидата требованиям.

На самом деле мифов есть много, но сейчас как никогда видно, что рынок изменился. Многие думают, что рекрутер отбирает кандидатов, но сейчас все теснее – теперь кандидат выбирает компанию, а не наоборот. Работодателям стоит не только искать специалистов, но и заинтересовывать своими условиями и культурой.