В сети активно обсуждают так называемый "тест на соль", который якобы применяет на собеседованиях один из руководителей Военно-воздушных сил США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Как работает этот тест

Этот метод помогает ему оценивать импульсивность кандидатов.

Когда на одну должность претендуют двое одинаково квалифицированных кандидатов, руководитель приглашает их на ужин и наблюдает за тем, как они пробуют блюда. Главный момент – солят ли они еду еще до того, как попробовать ее.

Похожий случай описывали и пользователи Reddit. Один из комментаторов рассказал, что в компании из списка Fortune 500 было двое финалистов: выпускник Гарварда и выпускник Йельского университета. Они имели идеальные оценки, замечательные рекомендации и отвечали всем требованиям, но вакансия была только одна.

Генеральный директор пригласил их на ужин и обратил внимание на их поведение. Один из кандидатов сразу начал солить и перчить блюда, даже не попробовав их. Другой сначала попробовал еду, а потом добавил соль и перец только к тем блюдам, которые в этом нуждались.

Выбор пал на второго кандидата, ведь он демонстрировал подход, базирующийся на оценке ситуации, а не на автоматических действиях.

Однако не все согласны с таким методом отбора. Некоторые комментаторы критикуют его как субъективный и неинформативный. Некоторые отмечают, что вкусовые предпочтения – это личное дело, и тот, кто сразу солит пищу, может просто любить соленые блюда. Другие же подчеркивают, что пробовать блюдо перед добавлением специй - это вопрос этикета, а не профессиональных качеств.

Тем не менее, "тест на соль" продолжает вызывать дискуссии, ведь он затрагивает важную тему - как даже мелочи могут влиять на принятие решений в сфере найма.