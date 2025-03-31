У мережі активно обговорюють так званий "тест на сіль", який нібито застосовує на співбесідах один із керівників Військово-повітряних сил США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Як працює цей тест

Цей метод допомагає йому оцінювати імпульсивність кандидатів.

Коли на одну посаду претендують двоє однаково кваліфікованих кандидатів, керівник запрошує їх на вечерю та спостерігає за тим, як вони куштують страви. Головний момент – чи солять вони їжу ще до того, як скуштувати її.

Схожий випадок описували й користувачі Reddit. Один із коментаторів розповів, що в компанії зі списку Fortune 500 було двоє фіналістів: випускник Гарварду та випускник Єльського університету. Вони мали ідеальні оцінки, чудові рекомендації та відповідали всім вимогам, але вакансія була лише одна.

Генеральний директор запросив їх на вечерю та звернув увагу на їхню поведінку. Один із кандидатів одразу почав солити та перчити страви, навіть не скуштувавши їх. Інший спочатку спробував їжу, а потім додав сіль і перець лише до тих страв, які цього потребували.

Вибір упав на другого кандидата, адже він демонстрував підхід, що базується на оцінці ситуації, а не на автоматичних діях.

Проте не всі погоджуються з таким методом відбору. Деякі коментатори критикують його як суб'єктивний і неінформативний. Дехто зазначає, що смакові вподобання – це особиста справа, і той, хто одразу солить їжу, може просто любити солоні страви. Інші ж підкреслюють, що куштувати страву перед додаванням спецій — це питання етикету, а не професійних якостей.

Тим не менш, "тест на сіль" продовжує викликати дискусії, адже він зачіпає важливу тему — як навіть дрібниці можуть впливати на прийняття рішень у сфері найму.

Трент Іннес, керуючий директор Xero Australia, використовує "тест гарячого напою" для оцінки кандидатів на співбесіді. Тест допомагає оцінити їхнє ставлення до корпоративної культури та обов'язків.