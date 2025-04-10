Ми продовжуємо спілкуватися з представниками різних професій у межах рубрики "Ви соромились – ми спитали". До Дня рекрутера, який відзначають 10 квітня, 24 Канал поспілкувався з рекрутеркою телерадіокомпанії "Люкс" Соломією Благою. Ми розпитали її не лише про її роботу, але й про поради для тих, хто проходитиме співбесіди. Про все це і не тільки – у нашому інтерв'ю.

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Як люди стають рекрутерами

Найперше питання буде доволі очевидним, але як ти стала рекрутеркою?

Рекрутинг – це лише частинка моєї роботи. І, чесно кажучи, рекрутеркою я стала випадково. У компанії, в якій я пропрацювала 3 роки, відбулися певні зміни, котрі торкнулися моєї посади. Тому в цій же компанії мені запропонували спробувати себе в ролі рекрутера.

Це була повна невідомість для мене. Я вагалася, бо розуміла, що це вихід із зони комфорту, що доведеться багато комунікувати з людьми. Але, зрештою, я прийняла цю пропозицію.

Якою була перша співбесіда, яку ти проводила?

Спершу я була присутня на співбесідах, які проводив мій керівник. Насправді відтоді минуло багато часу, тож мені складно пригадати мою першу самостійну співбесіду.

Та я точно пам'ятаю, що це було дуже хвилююче, адже ти представляєш не себе, а всю компанію. І, звісно, ти хочеш, аби вона справила гарне враження на кандидата.

Дрес-код і поведінка на співбесіді

Якщо вже говорити про саму співбесіду, чи є якісь негласні правила про те, що краще одягнути кандидатові чи кандидатці, щоб рекрутер звернув увагу?

Як на мене, звертати увагу на те, у чому кандидат прийшов на співбесіду, – це не зовсім правильно. Звісно, важливо, щоб людина була охайно вдягнута, але це не може бути основним критерієм вибору.

Головне, щоб кандидат почувався комфортно. Не потрібно одягати те, що зазвичай ви не носите в повсякденному житті.

А якщо хочете, аби на вас звернули увагу, – одягайте щось яскраве, що вам подобається. Проте, повторюсь, ваш одяг не є і не має бути критерієм при виборі.



На співбесіду одягайте те, в чому будете почувати себе комфортно / Фото Pexels

Які питання має ставити сам кандидат на роботу, щоб на нього звернули увагу на співбесіді?

Потрібно ставити будь-які питання, які стосуються компанії та роботи. Особливо варто уточнювати те, що вас турбує в контексті умов праці. Краще запитувати одразу, ніж потім мати неприємності.

Що може відняти балів на співбесіді

Чи може щось в поведінці кандидата відштовхнути одразу? Буквально, коли з першого погляду розумієш, що він не підходить на посаду?

Насамперед відштовхнути може байдужість, коли людина не йде на контакт і всім своїм виглядом показує, що їй нецікаво. Тоді є відчуття, ніби ти щойно упіймав її на вулиці й силоміць привів на цю співбесіду.

І, звісно, хамство. Хоча, на щастя, таких випадків дуже мало й це рідкість. І зазвичай такі кандидати так себе поводять ще на етапі листування, то ж далі вони не проходять.

А про що краще не говорити на співбесіді?

Варто уникати тем, які не стосуються вашого досвіду та професійних навичок. Мова йде про надмірну кількість особистих деталей. Це може бути недоречним.

Хоча і про таке можна інколи поговорити. Головне, аби це не було надмірно.



На співбесіді краще не розповідати надто багато особистих деталей / Фото Pexels

Коли кандидат приходить на співбесіду й нічого не знає про компанію – це нормально чи ні?

Звісно, це дуже дивно, коли ви нічого не знаєте про компанію, в яку ідете на співбесіду. Ми живемо в епоху технологій, і отримати інформацію зараз набагато простіше.

А якщо ж інформації про компанію немає в інтернеті, то тут вже варто задуматися і самому роботодавцеві.

Чи варто жартувати на співбесіді

Чи можеш пригадати найкумедніший випадок на співбесіді? Яким він був?

Співбесіда – це ж серйозний процес. Якихось надзвичайно комедійних ситуацій зі мною не траплялося. Іноді слухаю інших рекрутерів і думаю: "Як нудно я живу".

Буває, що співбесіди проходять дуже легко, хоч це офіційний процес, іноді можна дозволити собі пожартувати, адже хороший настрій завжди сприяє кращому спілкуванню.



Жарти на співбесіді допустимі, проте, звісно, їм є межа / Фото Pexels

Сподіваюся, що мої найкумедніші ситуації ще попереду, адже сміх продовжує життя. І я вважаю, що це чудово, коли люди до всього ставляться з гумором.

Які є міфи про рекрутерів

Які міфи щодо роботи рекрутера існують?

Не знаю, чи це найпоширеніший, проте одним із популярних міфів є те, що рекрутери працюють виключно в IT-сфері. Насправді ж ця професія є в різних галузях.

Ще є такий стереотип, що на роботу беруть лише по знайомству. Можливо, колись так було, але зараз зазвичай беруть за рекомендаціями. Це відіграє важливу роль, але вирішальним фактором все одно залишаються навички та відповідність кандидата вимогам.

Насправді міфів є багато, але зараз як ніколи видно, що ринок змінився. Багато хто думає, що рекрутер відбирає кандидатів, але зараз все тісніше – тепер кандидат обирає компанію, а не навпаки. Роботодавцям варто не тільки шукати спеціалістів, але й зацікавлювати своїми умовами та культурою.