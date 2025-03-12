Сильнее взрывов и травм: маленькая украинка попала в Книгу мировых рекордов
- 8-летняя Марина Пономарева из Херсонщины стала первой девочкой в Украине с протезом выше колена, которая спустилась по горнолыжной трассе, установив рекорд.
- Марина потеряла ногу из-за российского обстрела в мае 2022 года и сейчас активно занимается спортом, в частности лыжами, футболом и плаванием.
Марина Пономарева, девочка из Херсонщины, установила рекорд. 8-летней украинке удалось стать первой девочкой в Украине с протезом выше колена, которая совершила спуск по горнолыжной трассе.
Это зафиксировали в Книге мировых рекордов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НДСБ Охматдет.
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Девочка с протезом выше колена проехала по горнолыжной трассе
Девочка спускалась с горнолыжной трассы длиной 50 метров в сопровождении своего тренера. В общем рекордный спуск длился 46 секунд.
В больнице рассказали, что Марина является первым ребенком, протезированным в Украине из-за военной травмы.
В мае 2022 года в результате российского обстрела девушка потеряла ногу. Тогда снаряд попал в ее дом.
Она попала в столичный Охматдет на лечение. Здесь до сих пор проходит реабилитацию, занимается с психологом, продолжает привыкать к протезу и осуществлять свои мечты,
– говорится в заметке.
Марина Пономарева / Фото НДСБ Охматдет
По информации Охматдета, ребенок сейчас активно занимается различными видами спорта. В частности играет в футбол, ездит на велосипеде, прыгает на батутах, научилась плавать, а месяц назад стала на лыжи.
Больше всего девочка любит скорость. "Это такой кайф", – делится Маринка.
Кстати, недавно пятеро украинских военных с протезами покорили самую высокую гору Африки – Килиманджаро, достигнув высоты 5895 метров.