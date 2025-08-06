Эрих Мария Ремарк был участником Первой мировой войны, и пережитый опыт он описывал в своих романах, которые сейчас являются мировой классикой и образцом антивоенной литературы. Однако в современном контексте романы Ремарка могут представлять угрозу.

Речь идет о российско-украинской войне, поскольку россияне уже пытаются использовать творчество Ремарка для оправдания и перекладывания ответственности. Об этом рассказал поэт и ветеран Артур Дронь в интервью 24 Каналу.

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Чем опасен Ремарк?

Проблему использования творчества Эриха Марии Ремарка в своей новой книге "Хемингуэй ничего не знает" поднимает поэт и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, который почти 3 года воевал в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны.

В интервью Дронь объяснил, что проблемой является не сам Ремарк, ведь тот был талантливым писателем, который создал действительно сильные произведения. Однако если не понимать контекста того времени, то можно попасть в ловушку. Причиной этого является то, что в Первой мировой войне Ремарк был солдатом немецкой армии, которая была страной-агрессором. В своих романах он немало внимания уделяет молодым ребятам, которые стали "потерянным поколением" из-за амбиций "больших дядей", однако эта модель, как замечает Дронь, не работает сейчас. Однако россияне уже активно пытаются использовать эту модель, чтобы оправдаться и сбросить всю ответственность за войну на российское руководство и снять ее с россиян.

Использование россиянами позиции Ремарка"бедных мальчиков", которых обманули большие дяди у власти и бросили на войну, а они же ни в чем не виноваты, а просто выполняют приказ, и в итоге страдают обе стороны – это то, с чем надо бороться и менять. Потому что эти нарративы приравнивают жертву и агрессора, поэтому мы не можем допустить, чтобы потом россияне говорили, что "это был плохой Путин, а бедных мальчиков отправили на войну". Но беда, что эту позицию на Западе понять будет легче,

– замечает Артур Дронь.



Артур Дронь / Фото Vogue Ukraine

По мнению поэта, украинцам сейчас нужно писать о нашем опыте, о том, что мы сейчас переживаем. И мы должны делать все, чтобы украинский голос услышали. Также Артур Дронь выразил благодарность тем украинским авторам, которые сейчас ведут просветительскую работу за рубежом и рассказывают об украинских реалиях.

Кстати, уже упомянутая книга "Хемингуэй ничего не знает" Артура Дроня есть в предпродаже, и с 12 августа она появится на полках книжных магазинов. Сделать предзаказ на книгу сейчас можно на сайте Видавництва Старого Лева.