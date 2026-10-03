Речь идет о композиции "You Suffer" британской группы Napalm Death. Ее продолжительность составляет примерно 1,3 секунды, а сама песня в свое время попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая короткая композиция, пишет 24 Канал.

Что успели сказать за 1,3 секунды?

"You Suffer" появилась на дебютном альбоме группы Scum, который вышел в 1987 году. Композиция состоит фактически из одного очень короткого вокального возгласа, и гитарного и барабанного удара.

Название переводится как "Ты страдаешь", а текст песни еще короче, чем ее продолжительность. Он состоит из фразы: "You suffer, but why?" – "Ты страдаешь, но почему?".

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По словам участников группы, композиция была создана как своеобразная шутка и эксперимент с максимально коротким форматом музыки.

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Она хорошо соответствовала экстремальному стилю Napalm Death, для которого характерны очень быстрые и агрессивные композиции.

Несмотря на то что композиция длится всего чуть больше секунды, она стала одной из самых известных работ группы. "You Suffer" неоднократно упоминали в контексте самых коротких песен в истории музыки, а сама группа даже шутила по этому поводу.