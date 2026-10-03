Мовиться про композицію "You Suffer" британського гурту Napalm Death. Її тривалість становить приблизно 1,3 секунди, а сама пісня свого часу потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найкоротша композиція, пише 24 Канал.

Що встигли сказати за 1,3 секунди?

"You Suffer" з'явилася на дебютному альбомі гурту Scum, який вийшов у 1987 році. Композиція складається фактично з одного дуже короткого вокального вигуку та гітарного й барабанного удару.

Назва перекладається як "Ти страждаєш", а текст пісні ще коротший за її тривалість. Він складається з фрази: "You suffer, but why?" – "Ти страждаєш, але чому?.

Найкоротша пісня в світі: дивитись відео

За словами учасників гурту, композиція була створена як своєрідний жарт і експеримент із максимально коротким форматом музики.

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Вона добре відповідала екстремальному стилю Napalm Death, для якого характерні дуже швидкі та агресивні композиції.

Попри те що композиція триває лише трохи більше секунди, вона стала однією з найвідоміших робіт гурту. "You Suffer" неодноразово згадували в контексті найкоротших пісень в історії музики, а сам гурт навіть жартував із цього приводу.