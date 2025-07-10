Главный хит 2017 года установил абсолютный рекорд по количеству прослушиваний. Что это за песня – расскажет 24 Канал.

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Главный хит 2017 года

Самой популярной песней 2017 года бесспорно является сингл пуэрториканского певца Луиза Фонзи в дуэте с рэпером Дедди Янки – Despasito ("Неторопливо"). Эта композиция стала первой за более чем 20 лет испаноязычной песней, которая возглавила чарт Billboart Hot 100. До этого такое достижение имела только песня Macarena.

В общем трек стал №1 в почти 40 странах и разорвал стриминговые сервисы. Песню почти 2 миллиарда раз прослушали на Spotify, а в YouTube клип установил абсолютный рекорд. Despasito является рекордсменом по количеству просмотров среди музыкальных клипов. По состоянию на июль 2025 года клип просмотрели более 8,7 миллиарда раз.

Луиз Фонзи и Дедди Янки – Despasito: смотрите видео

Кроме оригинальной версии существует еще немало ремиксов и каверов, в частности немало таких сделали и в Украине. Таким образом Despasito претендует не только на звание самой популярной песни года, но и, возможно, века, если не больше.