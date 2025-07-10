Головний хіт 2017 року встановив абсолютний рекорд за кількістю прослуховувань. Що це за пісня – розповість 24 Канал.

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Головний хіт 2017 року

Найпопулярнішою піснею 2017 року безперечно є сингл пуерториканського співака Луїза Фонзі в дуеті з репером Дедді Янкі – Despasito ("Неквапливо"). Ця композиція стала першою за понад 20 років іспаномовною піснею, яка очолила чарт Billboart Hot 100. До цього таке досягнення мала тільки пісня Macarena.

Загалом трек став №1 у майже 40 країнах і розірвав стрімінгові сервіси. Пісню майже 2 мільярди разів прослухали на Spotify, а в YouTube кліп встановив абсолютний рекорд. Despasito є рекордсменом за кількістю переглядів серед музичних кліпів. Станом на липень 2025 року кліп переглянули понад 8,7 мільярда разів.

Луїз Фонзі та Дедді Янкі – Despasito: дивіться відео

Крім оригінальної версії існує ще чимало реміксів та каверів, зокрема чимало таких зробили й в Україні. Таким чином Despasito претендує не тільки на звання найпопулярнішої пісні року, але й, можливо, століття, якщо не більше.