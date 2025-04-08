Непонятно, как оно собрало 3,6 миллиарда просмотров: чем удивляет самое популярное видео в TikTok
- Самым популярным видео на TikTok стало черное изображение без звука, которое набрало 3,6 миллиарда просмотров.
- Популярность этого видео вызвала удивление.
TikTok в очередной раз доказал, что алгоритмы и вирусность – это настоящая загадка. Самым популярным видео в истории платформы стало самое обычное черное изображение без звука.
За два года оно набрало 3,6 миллиарда просмотров. 24 Канал рассказывает, что известно о самом популярном видео в TikTok.
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В чем особенность самого популярного видео в TikTok
TikTok снова удивил пользователей. Самым популярным видео на платформе стало обычное черное изображение без звука.
За два года оно набрало 3,6 миллиарда просмотров, 1,1 миллиона лайков и более 100 тысяч комментариев.
Самое популярное видео в TikTok: смотрите, как оно выглядит
Феномен этого видео стал загадкой для многих. Его популярность можно объяснить как случайностью, так и особенностями алгоритмов TikTok, которые иногда преподносят в тренды совсем неожиданный контент.
Заметим, что в комментариях пользователи также массово удивляются, как обычное черное изображение смогло собрать миллиарды просмотров.
К слову, в TikTok недавно завирусился тренд под трек Price Tag от Jessie J, который был выпущен еще в 2011 году. Под него уже сняли более 2,4 миллиона видео.