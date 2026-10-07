Некоторые из них возникли на месте еще более древних городищ и сторожевых постов. 24 Канал рассказывает о том, какие 5 городов Харьковской области являются самыми старыми.

Чугуев

Самым древним городом Харьковщины является Чугуев, традиционной датой основания которого считается 1638 год. Именно 10 августа того года московский царь Михаил Федорович выдал грамоту на поселение казаков и строительство крепости на Чугуевском городище.

Где находится Чугуев: смотрите на карте

В Чугуев прибыли отряды запорожских казаков во главе с Яковом Остряницей после поражения восстания под Жовнином. Новую крепость возвели на месте более древних укреплений, поэтому история поселения имеет гораздо более глубокие корни.

Чугуев быстро стал важным оборонительным пунктом на южной границе. Его расположение имело стратегическое значение из-за постоянной угрозы нападений крымских татар.

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Змиев

Вторым в списке идет Змиев, официальной датой основания которого традиционно считается 1640 год.

Где находится Змиев: смотрите на карте

В то же время территория современного Змиева имеет гораздо более древнюю историю. Первые письменные упоминания о Змиеве связывают с XII веком и походом новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев.

В середине XVII века здесь сформировалась казацкая крепость, которая стала частью оборонительной системы Слобожанщины.

Харьков

Третье место занимает Харьков, датой основания которого традиционно считается 1654 год. Именно в этот период украинские переселенцы начали активно заселять территорию вблизи рек Харьков и Лопань и создавать укрепленное поселение.

Где находится Харьков: смотрите на карте

В то же время первое известное историкам письменное упоминание о Харькове датируется 1656 годом. Тогда же московский воевода получил грамоту на строительство укреплений на Харьковском городище.

В последующие годы поселение быстро разрасталось, а Харьков постепенно превратился в административный и военный центр Слобожанщины. Впоследствии город стал центром одноименного казацкого полка.

Богодухов

Четвертым в списке является Богодухов, датой основания которого считается 1662 год. Именно тогда сюда прибыли более 1 200 переселенцев во главе с атаманом Тимофеем Крысой и основали поселение.

Где расположен Богодухов: смотрите на карте

Новая слобода имела важное оборонительное значение, ведь располагалась вблизи южной границы Слободской Украины. Для защиты от татарских нападений здесь соорудили укрепления, а впоследствии Богодухов стал сотенным городком Ахтырского казацкого полка.

Изюм

Еще одним древним городом является Изюм, официальной датой основания которого считается 1681 год. Именно тогда под руководством харьковского полковника Григория Донца-Захаржевского на правом берегу Северского Донца у горы Кременец возвели крепость.

Где находится Изюм: смотрите на карте

Впрочем, само название Изюм появилось в документах значительно раньше. В XVI – XVII веках здесь существовали сторожевые пункты и укрепления, а в 1660-х годах переселенцы под предводительством Якова Черниговца построили Изюмский городок.