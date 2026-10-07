Деякі з них постали на місці ще давніших городищ і сторожових пунктів. 24 Канал розповідає про те, які 5 міст Харківської області є найстарішими.

Чугуїв

Найдавнішим містом Харківщини є Чугуїв, традиційною датою заснування якого вважають 1638 рік. Саме 10 серпня того року московський цар Михайло Федорович надав грамоту на поселення козаків та будівництво фортеці на Чугуєвому городищі.

Де розташований Чугуїв: дивіться на карті

До Чугуєва прибули загони запорозьких козаків на чолі з Яковом Остряницею після поразки повстання під Жовнином. Нову фортецю звели на місці давніших укріплень, тому історія поселення має значно глибше коріння.

Чугуїв швидко став важливим оборонним пунктом на південному прикордонні. Його розташування мало стратегічне значення через постійну загрозу нападів кримських татар.

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Зміїв

Другим у списку є Зміїв, офіційною датою заснування якого традиційно називають 1640 рік.

Де розташований Зміїв: дивіться на карті

Водночас територія сучасного Змієва має набагато давнішу історію. Перші письмові згадки про Зміїв пов'язують із XII століттям та походом новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців.

У середині XVII століття тут сформувалася козацька фортеця, яка стала частиною оборонної системи Слобожанщини.

Харків

Третє місце посідає Харків, датою заснування якого традиційно вважають 1654 рік. Саме в цей період українські переселенці почали активно заселяти територію поблизу річок Харків і Лопань та створювати укріплене поселення.

Де розташований Харків: дивіться на карті

Водночас перша відома історикам письмова згадка про Харків датується 1656 роком. Тоді ж московський воєвода отримав грамоту на будівництво укріплень на Харківському городищі.

У наступні роки поселення швидко розросталося, а Харків поступово перетворився на адміністративний і військовий центр Слобожанщини. Згодом місто стало центром однойменного козацького полку.

Богодухів

Четвертим у списку є Богодухів, датою заснування якого вважають 1662 рік. Саме тоді сюди прибули понад 1 200 переселенців на чолі з отаманом Тимофієм Крисою та заснували поселення.

Де розташований Богодухів: дивіться на карті

Нова слобода мала важливе оборонне значення, адже розташовувалася поблизу південного прикордоння Слобідської України. Для захисту від татарських нападів тут спорудили укріплення, а згодом Богодухів став сотенним містечком Охтирського козацького полку.

Ізюм

Ще одним давнім містом є Ізюм, офіційною датою заснування якого вважають 1681 рік. Саме тоді під керівництвом харківського полковника Григорія Донця-Захаржевського на правому березі Сіверського Дінця біля гори Крем'янець звели фортецю.

Де розташований Ізюм: дивіться на карті

Втім, сама назва Ізюм з'явилася в документах значно раніше. У XVI – XVII століттях тут існували сторожові пункти та укріплення, а в 1660-х роках переселенці під проводом Якова Чернігівця спорудили Ізюмський городок.