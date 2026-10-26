Они старше Николаева: 5 старейших городов Николаевской области

Некоторые населенные пункты региона существовали задолго до появления Николаева. 24 Канал рассказывает о пяти старейших городах области и о том, когда они были основаны.

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Очаков

История Очакова уходит корнями в XV век. В 1492 году крымский хан Менгли I Герай основал здесь крепость Кара-Кермен. При этом на этой территории ранее существовало поселение Дашев, которое упоминается в источниках 1431 года.

Где находится Очаков: смотрите на карте

Впоследствии Очаков стал важной крепостью на побережье Черного моря. За контроль над ним долгое время боролись различные государства. Сегодня город расположен у Днепровско-Бугского лимана.

Первомайск

История Первомайска начинается еще в XVII веке. В 1676 году на территории современного города построили крепость Орлик. Позже здесь возникло поселение, которое впоследствии стало известно как Ольвиополь.

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Где находится Первомайск: смотрите на карте

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В то же время Первомайск в современном виде появился в 1919 году. Тогда объединили три поселения – Ольвиополь, Богополь и Голту.

Новая Одесса

Новую Одессу основали в 1776 году. Изначально поселение называлось Федоровка. В 1832 году его переименовали в Новую Одессу.

Где находится Новая Одесса: смотрите на карте

Город расположен на берегу Южного Буга. Он развивался как поселение, а впоследствии стал центром местной жизни и торговли.

Отметим, что статус города Новая Одесса получила лишь в 1976 году.

Николаев

Николаев был основан в 1789 году. Город возник вокруг судостроительной верфи, которую начали строить у устья реки Ингул. Его развитие с самого начала было связано с кораблестроением.

Где находится Николаев: смотрите на карте

Название Николаев город получил в честь святого Николая, которого считают покровителем моряков. Впоследствии он стал одним из главных центров судостроения на юге Украины.

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Вознесенск

Вознесенск был основан в 1795 году на месте поселения Соколи. Ранее здесь существовал казацкий зимовник. В 1789 году князь Григорий Потемкин предложил построить на этом месте новый город.

Где находится Вознесенск: смотрите на карте

Название Вознесенск связывают с праздником Вознесения Господня. Изначально город должен был стать административным центром Вознесенского наместничества, однако впоследствии его роль изменилась.

Благодаря расположению у Южного Буга Вознесенск развивался как торговый и промышленный центр региона.