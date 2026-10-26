Вони старші за Миколаїв: 5 найстаріших міст Миколаївщини

Деякі населені пункти регіону існували задовго до появи Миколаєва. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст області та коли їх заснували.

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Очаків

Історія Очакова сягає XV століття. У 1492 році кримський хан Менґлі I Ґерай заснував тут фортецю Кара-Кермен. Водночас на цій території раніше існувало поселення Дашів, яке згадують у джерелах 1431 року.

Де розташований Очаків: дивіться на карті

Згодом Очаків став важливою фортецею на узбережжі Чорного моря. За контроль над ним тривалий час боролися різні держави. Сьогодні місто розташоване біля Дніпровсько-Бузького лиману.

Первомайськ

Історія Первомайська починається ще у XVII столітті. У 1676 році на території сучасного міста збудували фортецю Орлик. Пізніше тут виникло поселення, яке згодом стало відоме як Ольвіополь.

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Де розташований Первомайськ: дивіться на карті

Водночас Первомайськ у сучасному вигляді з'явився у 1919 році. Тоді об'єднали три поселення - Ольвіополь, Богопіль і Голту.

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Нова Одеса

Нову Одесу заснували у 1776 році. Спочатку поселення мало назву Федорівка. У 1832 році його перейменували на Нову Одесу.

Де розташована Нова Одеса: дивіться на карті

Місто розташоване на березі Південного Бугу. Воно розвивалося як поселення, а згодом стало центром місцевого життя та торгівлі.

Зауважимо, що статус міста Нова Одеса отримала лише у 1976 році.

Миколаїв

Миколаїв заснували у 1789 році. Місто виникло навколо суднобудівної верфі, яку почали будувати біля гирла річки Інгул. Його розвиток від самого початку був пов'язаний із кораблебудуванням.

Де розташований Миколаїв: дивіться на карті

Назву Миколаїв місто отримало на честь святого Миколая, якого вважають покровителем моряків. Згодом воно стало одним із головних центрів суднобудування на півдні України.

Вознесенськ

Вознесенськ заснували у 1795 році на місці поселення Соколи. Раніше тут існував козацький зимівник. У 1789 році князь Григорій Потьомкін запропонував побудувати на цьому місці нове місто.

Де розташований Вознесенськ: дивіться на карті

Назву Вознесенськ пов'язують зі святом Вознесіння Господнього. Спочатку місто мало стати адміністративним центром Вознесенського намісництва, однак згодом його роль змінилася.

Завдяки розташуванню біля Південного Бугу Вознесенськ розвивався як торговельний і промисловий центр регіону.