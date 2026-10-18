Сегодня они хранят память о важных исторических событиях, выдающихся деятелях и культурных традициях. О пяти старейших городах Сумской области и их прошлом рассказывает 24 Канал.

Путивль

Путивль считается одним из древнейших городов Сумской области. Традиционной датой его основания считается 989 год, хотя первое летописное упоминание о городе датируется 1146 годом.

Где находится Путивль: смотрите на карте

Во времена Киевской Руси Путивль был важной крепостью, имевшей стратегическое значение. Город также связан со "Словом о полку Игореве".

Именно с Путивлем ассоциируется плач Ярославны, жены князя Игоря Святославича, которая оплакивала поход мужа против половцев.

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Интересно! В "Слове о полку Игореве" Ярославна плачет на городской стене Путивля, обращаясь к ветру, Днепру и солнцу, умоляя их помочь ее мужу вернуться домой из половецкого плена.

Глухов

Глухов – еще один древний город Сумской области, официальной датой основания которого считается 992 год. Первое летописное упоминание о нем появилось в 1152 году.

Где находится Глухов: смотрите на карте

Особое значение город приобрел в XVIII веке. После разрушения Батурина Глухов стал резиденцией украинских гетманов и важным политическим центром Гетманщины.

Ромны

Ромны впервые упоминаются в летописях в 1096 году. Точный год основания города неизвестен, однако письменные источники подтверждают, что поселение существовало еще во времена Киевской Руси.

Где находятся Ромны: смотрите на карте

Город расположен на реке Сула, недалеко от места впадения в нее реки Ромен. На протяжении веков он развивался как важный торговый и ремесленный центр.

Кролевец

Кролевец был основан в 1601 году. Город развивался как торговое и ремесленное поселение и впоследствии стал известен благодаря традиционному ткачеству.

Где находится Кролевец: смотрите на карте

Особую славу приобрели кролевецкие рушники с характерными красно-белыми узорами. Эти изделия стали одной из культурных визитных карточек региона.

Конотоп

Конотоп – еще один из исторических городов Сумской области, прошлое которого тесно связано с казацкой эпохой. Первое письменное упоминание о нем датируется 1634 годом, а точный год основания остается неизвестным.

Где находится Конотоп: смотрите на карте

Самым известным событием в истории города стала Конотопская битва 1659 года. Тогда казацкое войско гетмана Ивана Выговского вместе с союзниками нанесло поражение московскому войску.