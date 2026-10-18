Сьогодні вони зберігають пам'ять про важливі історичні події, видатних діячів і культурні традиції. Про 5 найстаріших міст Сумщини та їхнє минуле розповідає 24 Канал.
Путивль
Путивль вважають одним із найдавніших міст Сумщини. Традиційною датою його заснування є 989 рік, хоча перша літописна згадка про місто датується 1146 роком.
Де розташований Путивль: дивіться на карті
У часи Київської Русі Путивль був важливою фортецею, яка мала стратегічне значення. Місто також пов'язане зі "Словом о полку Ігоревім".
Саме з Путивлем асоціюють плач Ярославни, дружини князя Ігоря Святославича, яка оплакувала похід чоловіка проти половців.
Цікаво! У "Слові о полку Ігоревім" Ярославна плаче на міській стіні Путивля, звертаючись до вітру, Дніпра та сонця, благаючи їх допомогти її чоловікові повернутися додому з половецького полону.
Глухів
Глухів – ще одне давнє місто Сумщини, офіційною датою заснування якого вважають 992 рік. Перша літописна згадка про нього з'явилася у 1152 році.
Де розташований Глухів: дивіться на карті
Особливого значення місто набуло у XVIII столітті. Після зруйнування Батурина Глухів став резиденцією українських гетьманів і важливим політичним центром Гетьманщини.
Ромни
Ромни вперше згадуються в літописах у 1096 році. Точний рік заснування міста невідомий, однак письмові джерела підтверджують, що поселення існувало ще за часів Київської Русі.
Де розташовані Ромни: дивіться на карті
Місто розташоване на річці Сула, поблизу впадіння в неї річки Ромен. Упродовж століть воно розвивалося як важливий торговельний і ремісничий центр.
Кролевець
Кролевець заснували у 1601 році. Місто розвивалося як торговельне й ремісниче поселення та згодом стало відомим завдяки традиційному ткацтву.
Де розташований Кролевець: дивіться на карті
Особливу славу здобули кролевецькі рушники з характерними червоно-білими візерунками. Ці вироби стали однією з культурних візитівок регіону.
Конотоп
Конотоп – ще одне з історичних міст Сумщини, минуле якого тісно пов'язане з козацькою добою. Перша письмова згадка про нього датується 1634 роком, а точний рік заснування залишається невідомим.
Де розташований Конотоп: дивіться на карті
Найвідомішою подією в історії міста стала Конотопська битва 1659 року. Тоді козацьке військо гетьмана Івана Виговського разом із союзниками завдало поразки московському війську.