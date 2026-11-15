От казацких поселений до наших дней: 5 старейших городов Запорожской области

Со временем они разрослись и получили статус городов. 24 Канал рассказывает о пяти старейших из них и об истории их основания.

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Запорожье

Историю Запорожья традиционно отсчитывают от основания Александровской крепости в 1770 году. Она была частью Днепровской укрепленной линии, которую строили для защиты южных территорий Российской империи и контроля над землями бывшей Запорожской Сечи.

Где находится Запорожье: смотрите на карте

Строительство крепости началось в августе 1770 года. Рядом с ней постепенно возникло поселение, которое сначала имело статус форштадта, а впоследствии стало посадом. В 1806 году Александровск получил статус уездного города. Название Запорожье город получил в 1921 году.

Обратите внимание, что в 2014 году городской совет принял решение считать годом его основания 952-й, ссылаясь на трактат византийского императора Константина VII Багрянородного. Однако эта дата остается спорной.

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Орехов

Орехов возник в 1775 году после ликвидации Запорожской Сечи. Активное заселение берегов реки Конки происходило благодаря бывшим запорожским казакам и крестьянам, осваивавшим южные украинские степи.

Где находится Орехов: смотрите на карте

Сначала это было небольшое поселение, жители которого занимались преимущественно земледелием и скотоводством. Впоследствии Орехов начал развиваться как административный и торговый центр региона.

В 1801 году Орехов получил статус города. Он стал первым населенным пунктом на территории современной Запорожской области, которому присвоили такой статус. В 1802 году город стал центром Мелитопольского уезда Таврической губернии.

Токмак

История Токмака берет свое начало в 1784 году. Изначально поселение носило название Большой Токмак. Оно возникло вблизи одноименной реки, а его развитие было связано с заселением южных территорий Украины.

Где находится Токмак: смотрите на карте

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Местные жители занимались преимущественно земледелием и скотоводством. Благодаря расположению поселения постепенно развивались торговля и хозяйственная деятельность.

В 1938 году большой Токмак получил статус города. Позже, в 1962 году, его переименовали в Токмак.

Васильевка

Васильевка возникла в 1784 году на землях, которые впоследствии стали владением генерала Василия Попова. Он был приближенцем князя Григория Потемкина и занимал должность руководителя его канцелярии.

Где находится Васильевка: смотрите на карте

В 1788 году Екатерина II передала Попову местные земли. Впоследствии здесь сформировалось поселение, получившее название в честь нового владельца. К его развитию присоединились местные казаки и переселенцы из других регионов.

Со временем Васильевка превратилась в важный населенный пункт региона. Статус города Васильевка получила в 1957 году.

Мелитополь

Официальной датой основания Мелитополя считается 1784 год, хотя поселения с названием Мелитополь тогда еще не существовало.

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Где расположен Мелитополь: смотрите на карте

На территории современного города ранее располагался ногайский аул Кизияр. Позже здесь начали формироваться новые поселения. В 1814 году возникла слобода Новоалександровка, которая стала одним из важных этапов формирования будущего города.

В 1842 году Новоалександровка получила статус города и новое название – Мелитополь. Название происходит из греческого языка, где "мели" означает мед, а "полис" – город. Поэтому Мелитополь часто называют "медовым городом".