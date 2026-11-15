Від козацьких поселень до сучасності: 5 найстаріших міст Запорізької області

З часом вони розрослися та отримали статус міст. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших із них та історію їхнього заснування.

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Запоріжжя

Історію Запоріжжя традиційно відраховують від заснування Олександрівської фортеці у 1770 році. Вона була частиною Дніпровської укріпленої лінії, яку споруджували для захисту південних територій Російської імперії та контролю над землями колишньої Запорозької Січі.

Де розташоване Запоріжжя: дивіться на карті

Будівництво фортеці розпочалося у серпні 1770 року. Поруч із нею поступово виникло поселення, яке спочатку мало статус форштадту, а згодом стало посадом. У 1806 році Олександрівськ отримав статус повітового міста. Назву Запоріжжя місто отримало у 1921 році.

Зверніть увагу, що у 2014 році міська рада ухвалила рішення вважати роком його заснування 952, посилаючись на трактат візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного. Однак ця дата залишається дискусійною.

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Оріхів

Оріхів виник у 1775 році після ліквідації Запорозької Січі. Активне заселення берегів річки Конки відбувалося завдяки колишнім запорозьким козакам і селянам, які освоювали південні українські степи.

Де розташований Оріхів: дивіться на карті

Спочатку це було невелике поселення, мешканці якого займалися переважно землеробством і скотарством. Згодом Оріхів почав розвиватися як адміністративний і торговельний осередок регіону.

У 1801 році Оріхів отримав статус міста. Він став першим населеним пунктом на території сучасної Запорізької області, якому надали такий статус. У 1802 році місто стало центром Мелітопольського повіту Таврійської губернії.

Токмак

Історія Токмака бере початок у 1784 році. Спочатку поселення мало назву Великий Токмак. Воно виникло поблизу однойменної річки, а його розвиток був пов'язаний із заселенням південних територій України.

Де розташований Токмак: дивіться на карті

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Місцеві жителі займалися переважно землеробством і скотарством. Завдяки розташуванню поселення поступово розвивалися торгівля та господарська діяльність.

У 1938 році Великий Токмак отримав статус міста. Пізніше, у 1962 році, його перейменували на Токмак.

Василівка

Василівка виникла у 1784 році на землях, які згодом стали володінням генерала Василя Попова. Він був наближеним до князя Григорія Потьомкіна та обіймав посаду керівника його канцелярії.

Де розташована Василівка: дивіться на карті

У 1788 році Катерина II передала Попову місцеві землі. Згодом тут сформувалося поселення, яке отримало назву на честь нового власника. До його розвитку долучалися місцеві козаки та переселенці з інших регіонів.

Згодом Василівка перетворилася на важливий населений пункт регіону. Статус міста Василівка отримала у 1957 році.

Мелітополь

Офіційною датою заснування Мелітополя вважають 1784 рік, хоча поселення з назвою Мелітополь тоді ще не існувало.

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Де розташований Мелітополь: дивіться на карті

На території сучасного міста раніше розташовувався ногайський аул Кизияр. Пізніше тут почали формуватися нові поселення. У 1814 році виникла слобода Новоолександрівка, яка стала одним із важливих етапів формування майбутнього міста.

У 1842 році Новоолександрівка отримала статус міста та нову назву – Мелітополь. Назва походить із грецької мови, де "мелі" означає мед, а "поліс" – місто. Тому Мелітополь часто називають "медовим містом".