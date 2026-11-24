Песни из GTA VI / Коллаж 24 Канала
Музыка в GTA давно стала неотъемлемой частью игрового мира – иногда игроки даже откладывали выполнение заданий, чтобы дослушать любимую песню во время поездки по городу. В новой части культовой серии Rockstar Games решила не экономить на звездах и собрала в одном альбоме десятки известных исполнителей.
В официальный саундтрек к GTA VI вошли 34 композиции с участием Трэвиса Скотта, Дуа Липы, Ланы Дель Рей, Карди Би и других артистов, сообщает 24 Канал.
Особенностью релиза стало то, что композиции создавались специально для музыкального сопровождения GTA VI. Альбом выпущен в сотрудничестве Rockstar Games и Atlantic Records. Его можно слушать на основных музыкальных платформах, а также приобрести на CD и виниловых пластинках.
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Какие песни вошли в альбом GTA VI
В списке представлены как известные хиты, так и новые композиции, написанные для игры. В частности, Justice записали сразу два трека, а к одному из них присоединились Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard.
Полный трек-лист альбома:
- Starting From Zero – Justice feat. Michael McDonald
- That's It – Yung Lean feat. Future & Metro Boomin
- AHH YEA – Playboi Carti
- RHYNO – Travis Scott
- Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. и Étienne de Crécy
- Flower in a Hurricane – Justice при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard
- Go Easy – Dua Lipa
- Last Thing You Need – Morgan Wallen
- X – JHAYCO
- Suzuki – Fuerza Regida
- Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
- Dance With Me – A Boogie Wit da Hoodie при участии Elkan
- Bigger – Burna Boy
- Count Up – Gunna
- Let's Rock – Kodak Black и Don Toliver
- Wakin Up Flex – Young Thug
- IKYFL – Tee Grizzley
- TF? – Don Toliver
- Don't Chart – Cardi B
- GMA – JT
- "Power Trip " – JENNIE
- Blood in Your Eyes – Tove Lo
- Fast Emotion – Зара Ларссон
- Sweet Like Candy – Camila Cabello
- Only One – Fcukers
- Sandunguea – Arca
- TRDWFE – Rina Sawayama
- All Again – Роуз Грей
- Crazy for You – Лана Дель Рей
- Largate – Kali Uchis & Helado Negro
- No Me Busques – Omar Apollo
- Bright Lights, Big City – Кит Ричардс
- Stone Kold Krazy Luuv – Джесси Джонсон и Дам-Фанк
- Overtown Lights – Стэнли Кларк, Юссеф Дайес и Роберт Гласпер.
Музыку для GTA VI выпустят отдельным альбомом
Помимо песен популярных исполнителей, в игре будет оригинальный инструментальный саундтрек. Его также создал французский электронный дуэт Justice.
Но эта музыка не входит в основной альбом из 34 композиций. Отдельный релиз под названием "Grand Theft Auto VI: Original Score" запланирован на 11 декабря 2026 года.
Еще один интересный факт: на официальном сайте Rockstar также представлено расширенное издание альбома – Deluxe Edition. Оно содержит еще 23 композиции, что делает его общим количеством треков 57.
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