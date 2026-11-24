Пісні з GTA VI / Колаж 24 Каналу
Музика у GTA давно стала невіддільною частиною ігрового світу – іноді гравці навіть відкладали завдання, щоб дослухати улюблену пісню під час поїздки містом. У новій частині культової серії Rockstar Games вирішила не економити на зірках і зібрала в одному альбомі десятки відомих виконавців.
До офіційного саундтреку GTA VI увійшли 34 композиції за участю Travis Scott, Dua Lipa, Lana Del Rey, Cardi B та інших артистів, пише 24 Канал.
Особливістю релізу стало те, що композиції створювали спеціально для музичного супроводу GTA VI. Альбом випустили у співпраці Rockstar Games та Atlantic Records. Його можна слухати на основних музичних платформах, а також придбати на CD і вінілових платівках.
Які пісні увійшли до альбому GTA VI
У списку представлені як відомі хіти, так і нові композиції, написані для гри. Зокрема, Justice записали одразу два треки, а до одного з них долучилися Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard.
Прогнози
Повний трек-лист альбому:
- Starting From Zero – Justice feat. Michael McDonald
- That's It – Yung Lean feat. Future & Metro Boomin
- AHH YEA – Playboi Carti
- RHYNO – Travis Scott
- Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. та Étienne de Crécy
- Flower in a Hurricane – Justice feat. Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard
- Go Easy – Dua Lipa
- Last Thing You Need – Morgan Wallen
- X – JHAYCO
- Suzuki – Fuerza Regida
- Macacoa 2000 – Rauw Alejandro
- Dance With Me – A Boogie Wit da Hoodie feat. Elkan
- Bigger – Burna Boy
- Count Up – Gunna
- Let's Rock – Kodak Black & Don Toliver
- Wakin Up Flex – Young Thug
- IKYFL – Tee Grizzley
- TF? – Don Toliver
- Don't Chart – Cardi B
- GMA – JT
- Power Trip – JENNIE
- Blood in Your Eyes – Tove Lo
- Fast Emotion – Zara Larsson
- Sweet Like Candy – Camila Cabello
- Only One – Fcukers
- Sandunguea – Arca
- TRDWFE – Rina Sawayama
- All Again – Rose Gray
- Crazy for You – Lana Del Rey
- Largate – Kali Uchis & Helado Negro
- No Me Busques – Omar Apollo
- Bright Lights, Big City – Keith Richards
- Stone Kold Krazy Luuv – Jesse Johnson & Dâm-Funk
- Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper.
Музику для GTA VI випустять окремим альбомом
Окрім пісень від популярних виконавців, у грі буде оригінальний інструментальний саундтрек. Його також створив французький електронний дует Justice.
Але ця музика не входить до основного альбому з 34 композицій. Окремий реліз під назвою "Grand Theft Auto VI: Original Score" запланований на 11 грудня 2026 року.
Ще один цікавий факт: на офіційному сайті Rockstar також представлено розширене видання альбому – Deluxe Edition. Воно містить ще 23 композиції, тож загалом у ньому 57 треків.
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