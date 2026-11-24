До офіційного саундтреку GTA VI увійшли 34 композиції за участю Travis Scott, Dua Lipa, Lana Del Rey, Cardi B та інших артистів, пише 24 Канал.

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Особливістю релізу стало те, що композиції створювали спеціально для музичного супроводу GTA VI. Альбом випустили у співпраці Rockstar Games та Atlantic Records. Його можна слухати на основних музичних платформах, а також придбати на CD і вінілових платівках.

Які пісні увійшли до альбому GTA VI

У списку представлені як відомі хіти, так і нові композиції, написані для гри. Зокрема, Justice записали одразу два треки, а до одного з них долучилися Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard.

Повний трек-лист альбому:

Starting From Zero – Justice feat. Michael McDonald

That's It – Yung Lean feat. Future & Metro Boomin

– Yung Lean feat. Future & Metro Boomin AHH YEA – Playboi Carti

– Playboi Carti RHYNO – Travis Scott

– Travis Scott Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. та Étienne de Crécy

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Flower in a Hurricane – Justice feat. Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard

– Justice feat. Tame Impala, SZA та King Gizzard & The Lizard Wizard Go Easy – Dua Lipa

Last Thing You Need – Morgan Wallen

– Morgan Wallen X – JHAYCO

– JHAYCO Suzuki – Fuerza Regida

– Fuerza Regida Macacoa 2000 – Rauw Alejandro

– Rauw Alejandro Dance With Me – A Boogie Wit da Hoodie feat. Elkan

Bigger – Burna Boy

– Burna Boy Count Up – Gunna

– Gunna Let's Rock – Kodak Black & Don Toliver

– Kodak Black & Don Toliver Wakin Up Flex – Young Thug

– Young Thug IKYFL – Tee Grizzley

– Tee Grizzley TF? – Don Toliver

– Don Toliver Don't Chart – Cardi B

GMA – JT

– JT Power Trip – JENNIE

– JENNIE Blood in Your Eyes – Tove Lo

– Tove Lo Fast Emotion – Zara Larsson

– Zara Larsson Sweet Like Candy – Camila Cabello

Only One – Fcukers

– Fcukers Sandunguea – Arca

– Arca TRDWFE – Rina Sawayama

– Rina Sawayama All Again – Rose Gray

– Rose Gray Crazy for You – Lana Del Rey

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Largate – Kali Uchis & Helado Negro

– Kali Uchis & Helado Negro No Me Busques – Omar Apollo

– Omar Apollo Bright Lights, Big City – Keith Richards

– Keith Richards Stone Kold Krazy Luuv – Jesse Johnson & Dâm-Funk

– Jesse Johnson & Dâm-Funk Overtown Lights – Stanley Clarke, Yussef Dayes & Robert Glasper.

Музику для GTA VI випустять окремим альбомом

Окрім пісень від популярних виконавців, у грі буде оригінальний інструментальний саундтрек. Його також створив французький електронний дует Justice.

Але ця музика не входить до основного альбому з 34 композицій. Окремий реліз під назвою "Grand Theft Auto VI: Original Score" запланований на 11 грудня 2026 року.

Ще один цікавий факт: на офіційному сайті Rockstar також представлено розширене видання альбому – Deluxe Edition. Воно містить ще 23 композиції, тож загалом у ньому 57 треків.