В старинном поместье и небольшом английском городке ее ждут легенды об умершей родственнице, которые никто не может объяснить. Книга "Женщина моего мужа" вышла в издательстве #книголав и рассказывает о скрытом прошлом, предательстве и поисках правды, которые заставляют героинь переосмыслить собственную жизнь, передает 24 Канал.

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Семейные тайны, влияющие на последующие поколения

На старом кладбище у моря стоит надгробие с одним именем и двумя парами дат: 1926–1944 и 1944–2025. Под ними высечена надпись: "Женщина, которая умерла дважды". Именно так Берди узнает о своей бабушке, с которой никогда не была знакома. На надгробном камне она видит свое имя, ведь внучка и бабушка были тезками.

В городке Хоуп-Фоллз об Оливии Берд ходит немало легенд, но никто не может рассказать, кем она была на самом деле.

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Французский психоаналитик Никола Абрахам писал, что людей преследуют не умершие родственники, а тайны, которые они оставили после себя. Это явление впоследствии назвали "фантомом": невысказанная травма родителей поселяется в психике детей как что-то, чего они не могут объяснить, но постоянно ощущают.

Детей могут преследовать тайны, оставленные умершими родственниками / Фото Unsplash

Например, человек может испытывать тревогу без видимой причины, повторять одни и те же ошибки в отношениях или бояться говорить на определенные темы.

То, о чем молчат в первом поколении, во втором уже становится непонятной запретной темой, а в третьем об этом могут даже не догадываться. Бабушка скрывает пережитое, мать знает лишь, что об этом не стоит говорить, а внуки уже и не догадываются, о чем именно спрашивать.

Многим украинским семьям это знакомо. О Голодоморе, репрессиях и депортациях десятилетиями молчали из-за страха. Однако молчание не стирает прошлое, а лишь лишает людей возможности понять и осмыслить его.

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Как правда может изменить нас

Психолог Дэн Макадамс считает, что каждый человек формирует собственную идентичность через историю о себе. В ней есть важные события, люди, повлиявшие на нашу жизнь, и моменты, определившие дальнейший путь.

Пока все части этой истории согласуются между собой, человек чувствует себя уверенно. Но достаточно узнать один шокирующий факт или заметить много странных деталей, чтобы пришлось переосмыслить все свое прошлое.

Именно это происходит со второй героиней романа – художницей Иден Фокс. Переезд в Хоуп-Фоллз должен был стать для нее началом новой жизни. После многих лет, посвященных семье, ее ждали первая выставка, отремонтированный собственными руками дом, брак, который наконец-то налаживается.

Однако однажды вечером после пробежки Иден возвращается домой и не может открыть дверь своим ключом. Когда дверь наконец открывается, на пороге стоит незнакомка в ее платье. Муж обнимает эту женщину, а полицейскому спокойно объясняет, что видит Иден впервые.

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Женщину ошеломляет не только измена мужа. Она понимает, что вся ее жизнь могла быть совсем не такой, какой она ее себе представляла. Иден чувствует себя так, будто оказалась в другом мире, где ее самой не существует.

Эту ситуацию можно объяснить явлением, которое называют "слепотой к измене". Люди иногда не замечают обмана со стороны тех, от кого зависят, ведь признать его означало бы потерять привычную опору в жизни.

Еще одним важным понятием в этой истории является газлайтинг. Этот термин происходит от пьесы Патрика Гамильтона "Газовый свет". Так называют ситуацию, когда постоянно отрицают восприятие человеком реальности, из-за чего он начинает сомневаться в собственной памяти.

Именно с этим сталкивается Иден, когда муж, полиция и даже посты в соцсетях подтверждают совершенно иную версию событий. Женщина начинает сомневаться в себе, но в то же время пытается выяснить, что на самом деле происходит.

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Каковы главные загадки романа "Женщина моего мужа"

Берди узнает о бабушке от юриста и тяжело переживает эту новость. Оказывается, у нее была родственница, но девочку все равно отдали в детский дом, когда ей было десять лет. Почему так произошло, никто не объясняет: мать и бабушка просто не общались. Теперь Берди приходится самостоятельно искать ответы на вопросы.

В наследство девушка получает старинное поместье "Далековид", где Оливия Берд прожила много лет в одиночестве. Местные жители до сих пор передают историю о том, как в 18 лет женщину похоронили после того, как она потеряла сознание, узнав о гибели жениха. Однако, согласно легенде, она открыла глаза, когда грабители могил попытались снять с ее пальца кольцо с рубином.

Эта история объясняет, почему Оливию считали необычной, но не дает ответа на главные вопросы: какой была эта женщина и почему ее дочь не говорила о ней ни слова. Как отмечает местный полицейский, почти никто в городке не знал Оливию лично, однако все охотно пересказывали истории о ней.

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Книга "Женщина моего мужа" / Фото #книголав

Иден Фокс также пытается понять, что происходит в ее жизни. Незнакомка, которую она встречает возле собственного дома, носит ее платье, обручальные кольца и пользуется ее духами. Она говорит голосом Иден и называет себя ее именем. Больше всего женщину пугает то, насколько незнакомка похожа на нее.

Зигмунд Фрейд называл подобное ощущение жутким. Оно возникает тогда, когда что-то хорошо знакомое вдруг начинает казаться чужим. Именно поэтому двойник может вызывать страх, ведь он заставляет человека сомневаться, действительно ли мы знаем, кто мы такие.

Обе героини романа постепенно понимают, что скрытое прошлое все равно влияет на их настоящее. Иден описывает это так:

Мне никогда не было дела до того, что происходит за закрытыми дверями, пока речь не шла о моих дверях.

Семейные тайны могут казаться чем-то далеким, пока человек не узнает, что они непосредственно касаются его самого.