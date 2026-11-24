У старому маєтку та невеликому англійському містечку на неї чекають легенди про померлу родичку, які ніхто не може пояснити. Книга "Жінка мого чоловіка" вийшла у видавництві #книголав і розповідає про приховане минуле, зраду та пошуки правди, які змушують героїнь переосмислити власне життя, передає 24 Канал.

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Родинні таємниці, які впливають на наступні покоління

На старому цвинтарі над морем стоїть надгробок з одним ім'ям і двома парами дат: 1926 – 1944 та 1944 – 2025. Під ними викарбувано напис: "Жінка, яка померла двічі". Саме так Берді дізнається про свою бабусю, з якою ніколи не була знайома. На могильному камені вона бачить власне ім'я, адже онука й бабуся були тезками.

У містечку Гоуп-Фоллз про Олівію Берд знають чимало легенд, але ніхто не може розповісти, ким вона була насправді.

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Французький психоаналітик Нікола Абрахам писав, що людей переслідують не померлі родичі, а таємниці, які вони залишили після себе. Це явище згодом назвали "фантомом": невисловлена травма батьків оселяється у психіці дітей як щось, чого вони не можуть пояснити, але постійно відчувають.

Дітей можуть переслідувати таємниці, які залишили померлі родичі / Фото Unsplash

Наприклад, людина може відчувати тривогу без очевидної причини, повторювати ті самі помилки у стосунках або боятися говорити на певні теми.

Те, про що мовчать у першому поколінні, у другому вже стає незрозумілою забороненою темою, а в третьому про це можуть навіть не здогадуватися. Бабуся приховує пережите, мати знає лише, що про це не варто говорити, а онуки вже й не здогадуються, про що саме питати.

Багатьом українським родинам це знайомо. Про Голодомор, репресії та депортації десятиліттями мовчали через страх. Однак мовчання не стирає минуле, а лише позбавляє людей можливості зрозуміти й осмислити його.

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Як правда може змінити нас

Психолог Ден Макадамс вважає, що кожна людина формує власну ідентичність через історію про себе. У ній є важливі події, люди, які вплинули на наше життя, та моменти, які визначили подальший шлях.

Поки всі частини цієї історії узгоджуються між собою, людина почувається впевнено. Але достатньо дізнатися один приголомшливий факт або помітити багато дивних деталей, щоб довелося переосмислити все своє минуле.

Саме це відбувається з другою героїнею роману – художницею Іден Фокс. Переїзд до Гоуп-Фоллза мав стати для неї початком нового життя. Після років, присвячених родині, на неї чекали перша виставка, відремонтований власними руками дім, шлюб, що нарешті налагоджується.

Однак одного вечора після пробіжки Іден повертається додому й не може відчинити двері своїм ключем. Коли вони нарешті відчиняються, на порозі стоїть незнайомка в її сукні. Чоловік обіймає цю жінку, а поліціянтові спокійно пояснює, що вперше бачить Іден.

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Жінку приголомшує не лише зрада чоловіка. Вона розуміє, що все її життя могло бути зовсім не таким, яким вона його уявляла. Іден почувається так, ніби опинилася в іншому світі, де її самої не існує.

Цю ситуацію можна пояснити явищем, яке називають "сліпотою до зради". Люди іноді не помічають обману з боку тих, від кого залежать, адже визнати його означало б втратити звичну опору в житті.

Ще одним важливим поняттям у цій історії є газлайтинг. Цей термін походить від п'єси Патріка Гамільтона "Газове світло". Так називають ситуацію, коли людині постійно заперечують її сприйняття реальності, через що вона починає сумніватися у власній пам'яті.

Саме з цим стикається Іден, коли чоловік, поліція та навіть дописи в соцмережах підтверджують зовсім іншу версію подій. Жінка починає сумніватися в собі, але водночас намагається з'ясувати, що насправді відбувається.

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Які головні загадки роману "Жінка мого чоловіка"

Берді дізнається про бабусю від юриста й важко переживає цю новину. Виявляється, у неї була родичка, але дівчинку все одно віддали до дитячого будинку, коли їй було десять років. Чому так сталося, ніхто не пояснює: мати й бабуся просто не спілкувалися. Тепер Берді доводиться самостійно шукати відповіді на запитання.

У спадок дівчина отримує старовинний маєток "Далековид", де Олівія Берд прожила багато років на самоті. Місцеві досі переказують історію про те, як у 18 років жінку поховали після того, як вона знепритомніла, дізнавшись про загибель нареченого. Однак, за легендою, вона розплющила очі, коли розкрадачі могил спробували зняти з її пальця перстень із рубіном.

Ця історія пояснює, чому Олівію вважали незвичайною, але не дає відповіді на головні запитання: якою була ця жінка і чому її донька не казала про неї ані слова. Як зауважує місцевий поліціянт, майже ніхто в містечку не знав Олівію особисто, проте всі охоче переповідали історії про неї.

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Книга "Жінка мого чоловіка" / Фото #книголав

Іден Фокс також намагається зрозуміти, що відбувається з її життям. Незнайомка, яку вона зустрічає біля власного будинку, носить її сукню, обручки та користується її парфумами. Вона говорить голосом Іден і називається її іменем. Найбільше жінку лякає те, наскільки незнайомка схожа на неї.

Зиґмунд Фройд називав подібне відчуття моторошним. Воно виникає тоді, коли щось добре знайоме раптом починає здаватися чужим. Саме тому двійник може викликати страх, адже він змушує людину сумніватися, чи ми справді знаємо, хто ми такі.

Обидві героїні роману поступово розуміють, що приховане минуле все одно впливає на їхнє теперішнє. Іден описує це так:

Мене ніколи не обходило те, що відбувається за зачиненими дверима, поки не йшлося про мої двері.

Родинні таємниці можуть здаватися чимось далеким, доки людина не дізнається, що вони безпосередньо стосуються її самої.