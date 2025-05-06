Вы точно это пропустили: 3 сюжетные дыры в "Друзьях", которые остались без объяснения
- Сюжетные дыры в сериале "Друзья" включают несоответствия в знакомстве Рэйчел с Чендлером.
- Другие неточности включают непонятную ситуацию с жильем Фиби и исчезновение сына Росса – Бена.
Даже любимый сериал миллионов не застрахован от сюжетных дыр. Не обошло это и "Друзей", где некоторые неточности в сценарии вызывают удивление фанатов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @kinolab_ua в TikTok.
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Знакомство Рэйчел с Чендлером
Одна из самых очевидных дыр в сериале "Друзья" – знакомство Рэйчел с Чендлером. В первой серии героиня Дженнифер Энистон ведет себя так, будто видит Чендлера впервые.
Однако впоследствии мы узнаем, что они знались еще со школы, и Рэйчел даже придумала ему прозвище "тот, что смеется".
Рэйчел и Чендлер / Кадр из сериала
Где жила Фиби
Другой странный момент касается Фиби. Сначала она рассказывает, что жила на улице после смерти матери, но впоследствии выясняется, что она жила с бабушкой.
"Что-то здесь явно не клеится", – отмечает автор видео
Фиби / Кадр из сериала
Куда исчез Бен
Также неизвестно, куда исчез сын Росса – Бен. В первых сезонах мальчик появлялся довольно часто, но впоследствии исчез без объяснений. Знаком ли он с собственной сестрой Эмой, мы так и не узнали.
Кроме того, некоторые персонажи, похоже, вообще потом забыли о его существовании. Например, отец Росса называет Эму своей первой внучкой.
Бен и Росс / Кадр из сериала