Здесь жару усугубляет высокая влажность, а без мощных систем охлаждения работать на такой глубине было бы чрезвычайно сложно. О том, как люди добывают золото на глубине 4 километра, рассказывает 24 Канал.

Как происходит спуск

Попасть на рабочее место на такой глубине за несколько минут не получится. Шахтеры спускаются в специальных подъемных клетках.

По данным CPG, путь до самых глубоких участков может занимать 90 минут. Внизу шахтеры сталкиваются со сложными условиями.

Спуск в шахту Мпоненг занимает более часа / Фото GettyImages

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Температура горных пород может достигать 60 градусов по Цельсию, а влажность – превышать 95%.

Зачем шахте тысячи тонн льда

Чтобы шахтеры могли работать, в Мпоненг используется масштабная система охлаждения. Она предусматривает производство льда и подачу холодной воды под землю.

Согласно техническому отчету о шахте за 2024 год, система производила около 3,5 тысячи тонн льда в сутки. Кроме того, под землю подавали примерно 32 миллиона литров воды, охлажденной до 3 градусов по Цельсию.

Для работы на шахте Мпоненг используется специальная система охлаждения / Фото GettyImages

Лед и холодную воду используют для отвода тепла и понижения температуры. Также в шахте работают мощные системы вентиляции.

Именно поэтому охлаждение и вентиляция имеют решающее значение для работы на такой глубине.

Почему люди спускаются на такую глубину

Несмотря на жару, высокое давление и риск подземных толчков, Мпоненг продолжает добывать золото.

Однако золото не лежит под землей в виде готовых слитков. Оно содержится в горной породе, которую нужно добыть, поднять на поверхность и переработать. Содержание металла зависит от конкретного участка, поэтому для получения золота приходится перерабатывать значительные объемы руды.

Вид на шахту Мпоненг / Фото GettyImages

Так, ради нескольких граммов драгоценного металла люди спускаются на несколько километров под землю, где каждый рабочий день сопряжен с серьезными рисками.