Тут спеку посилює висока вологість, а без потужних систем охолодження працювати на такій глибині було б надзвичайно складно. Про те, як люди видобувають золото на глибині 4 кілометрів, розповідає 24 Канал.

Як відубвається спуск

Потрапити до робочого місця на такій глибині за кілька хвилин не вийде. Шахтарі спускаються спеціальними підйомними клітями.

За даними CPG, дорога до найглибших ділянок може тривати 90 хвилин. Унизу шахтарі стикаються зі складними умовами.

Спуск до шахти Мпоненг займає понад годину / Фото GettyImages

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Температура гірських порід може сягати 60 градусів за Цельсієм, а вологість – перевищувати 95%.

Навіщо шахті тисячі тонн льоду

Щоб шахтарі могли працювати, у Мпоненг використовують масштабну систему охолодження. Вона передбачає виробництво льоду та подачу холодної води під землю.

Згідно з технічним звітом про шахту за 2024 рік, система виробляла близько 3,5 тисячі тонн льоду на добу. Крім того, під землю подавали приблизно 32 мільйони літрів води, охолодженої до 3 градусів за Цельсієм.

Для роботи на шахті Мпоненг використовують спеціальну систему охолодження / Фото GettyImages

Лід і холодну воду використовують, щоб відводити тепло та знижувати температуру. Також у шахті працюють потужні системи вентиляції.

Саме тому охолодження та вентиляція мають вирішальне значення для роботи на такій глибині.

Заради чого люди спускаються на таку глибину

Попри спеку, високий тиск і ризик підземних поштовхів, Мпоненг продовжує видобувати золото.

Однак золото не лежить під землею у вигляді готових злитків. Воно міститься в гірській породі, яку потрібно видобути, підняти на поверхню та переробити. Вміст металу залежить від конкретної ділянки, тому для отримання золота доводиться обробляти значні обсяги руди.

Вид на шахту Мпоненг / Фото GettyImages

Так, заради кількох грамів дорогоцінного металу люди спускаються на кілька кілометрів під землю, де кожен робочий день пов'язаний із серйозними ризиками.