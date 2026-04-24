Только кофе более 20 тысяч чашек ежедневно: как организована жизнь на борту USS Abraham Lincoln
На борту авианосца USS Abraham Lincoln ежедневно выпивают около 20 тысяч чашек кофе – и это не преувеличение, рассказывает Wion. Для экипажа из более чем 5 тысяч моряков кофеин стал настоящей необходимостью, ведь служба на корабле продолжается в режиме 24/7.
Зачем экипажу USS Abraham Lincoln столько кофе ежедневно?
Авианосец работает без остановок: полеты, техническое обслуживание, дежурства и боевые задачи продолжаются днем и ночью. Из-за этого многие члены экипажа вынуждены работать по 12 – 16 часов в сутки, а кофе помогает оставаться сосредоточенными и выносливыми.
На корабле даже работает собственная кофейня с красноречивым названием "Jittery Abe's", где моряки могут взять эспрессо или другие напитки. Такие места важны не только для бодрости, но и для поддержания морального духа во время длительных миссий в море.
Любовь флота к кофе имеет и исторические корни. В 1914 году тогдашний министр ВМС США Josephus Daniels запретил алкоголь на военных кораблях. После этого именно кофе стал самым популярным напитком среди моряков, а впоследствии закрепилось известное выражение "cup of joe".
Для пилотов и персонала, которые работают в условиях недосыпа и высокой нагрузки, умеренное потребление кофеина помогает поддерживать внимательность и скорость реакции. Чтобы обеспечить такие объемы потребления, авианосец регулярно пополняет запасы зерен и кофейных продуктов во время специальных операций снабжения прямо в открытом море.
Сколько средств тратится на питание такого количества экипажа?
Авианосец может обеспечивать питанием до 5680 членов экипажа, готовя более 17 тысяч приемов пищи в день в четыре смены. Для этого используют огромные запасы мяса, молока и кофе, тратя от 45 до 65 тысяч долларов ежедневно, а также придерживаясь калорийных норм, особых диет и переменного меню для поддержания морального духа.
Сколько еды готовят каждый день / инстаграм технологии
Около 100 поваров и специалистов по питанию работают по 12 – 16 часов в жарких условиях. Между тем корабли снабжения доставляют до 317 тысяч килограммов продуктов каждые 7 – 10 дней, ведь питание непосредственно влияет на концентрацию, безопасность и боевую готовность экипажа.
Почему экипажу USS Abraham Lincoln необходимо так много кофе ежедневно?
Какова роль кофейни 'Jittery Abe's' на борту USS Abraham Lincoln?
Какова историческая причина популярности кофе среди моряков ВМС США?
