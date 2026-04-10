Священник откровенно сказал, как относится к современным паскам с начинками и можно ли их освящать
- Священник отец Михаил Квасюк отметил, что для освящения паски не имеет значения ее состав или начинка, важным является сам обряд освящения и вера во время потребления.
- Традиционная паска имеет высокую, круглую форму, но люди могут выбирать паску по собственному вкусу, в частности сладкие, соленые, с различными начинками, это не влияет на значение праздника.
Вряд ли украинцы могут представить свою Пасху без паски. С каждым годом хозяйки совершенствуют рецепты, придумывают новые начинки, экспериментируют с украшением – все это порождает дискуссии о том, какую же паску все-таки надо посвящать и есть ли "правильный" рецепт паски, которую рекомендует Церковь.
Как рассказал 24 Каналу священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк, такого понятия как правильная или неправильная пасха – нет. Самое важное в ней вовсе не состав.
Смотрите также Как испечь идеальную паску: 3 совета для любимой пасхальной выпечки
Какую именно паску нужно ставить в корзину?
Всем известно, что традиционная паска имеет высокую, круглую форму. Ее пекут один раз в год, что придает этому процессу действительно особое и сакральное значение. Именно паска является главным атрибутом Пасхи. Ее освящают, а затем потребляют – этот момент является важнейшим.
Относительно ингредиентов, то они зависят от вкуса человека. Кто-то любит сладкую, кто-то соленую, кто-то с шоколадом, кто-то с изюмом. На значение праздника это никак не влияет,
– подчеркнул о. Михаил Квасюк.
Есть люди, которые относятся к выпеканию паски очень серьезно. Они молятся, вкладывают в процесс большой смысл. Также есть те, кто не имеет возможности самостоятельно ее испечь, поэтому они без проблем могут ее купить и посвятить. На значение праздника это не повлияет.
Понятно, что различные бизнесы, пекарни хотят дать человеку выбор, а также могут таким образом заработать. Поэтому они предлагают разнообразные паски от соленых, сладких, с начинкой, с цветами и с необычными вкусами. Соответственно люди покупают то, что им предлагают.
"Если ты купишь паску, освятишь ее и с верой употребишь – не имеет никакого значения, с каким она была вкусом", – подчеркнул священник.
Интересно! Отец Михаил в эксклюзивном интервью 24 Каналу также рассказал, какие продукты не стоит ставить в пасхальную корзину и есть ли запрещенные блюда на Пасху. Кроме этого, священник напомнил, когда стоит посещать могилы своих родных
Выпекание паски: что стоит знать?
Одной из самых популярных является паска с сухофруктами и орехами. Также популярность имеет паска с шоколадной начинкой. Пошаговые рецепты можно найти по ссылке.
Во время приготовления стоит обратить внимание на муку, она должна быть высшего сорта, с содержанием клейковины 10 – 12%. Это будет гарантировать подъем теста и хорошую структуру. Другие ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Для тех, кто не будет выпекать паску, стоит знать, что цены на нее очень разные. В супермаркете она будет стоить от 90 гривен, а если вы выберете паску в известных кондитерских, то цена может достичь до 2 тысяч гривен. Там предлагают различные необычные вкусы, например, зефирная, фисташковая, клубничная.