Тогда мальчику было всего 11 месяцев, а фотографию опубликовала его мама Лейси. Как сейчас выглядит Сэмми Грайнер и как мем повлиял на жизнь его семьи, рассказывает LADbible.

Что известно о мальчике из мема Success Kid

Сэмми родом из Джексонвилля, штат Флорида, США. Его мама сделала знаменитый снимок, когда сыну было всего 11 месяцев, и опубликовала его на Flickr. Тогда она даже не подозревала, что фотография станет вирусной и принесет ее ребенку мировую известность.

На снимке мальчик в бело-зеленой футболке сидит на пляже, сжимает в кулачке песок и смотрит в камеру с довольным и немного дерзким выражением лица. Изначально фотография имела подпись "Ненавижу песчаные замки" (I hate Sandcastles). Однако впоследствии пользователи интернета придали ей новое значение, и снимок превратился в мем Success Kid.

Мем Success Kid / Фото Flickr

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Изображение Сэмми стало символом победы и успеха. Его публикуют, когда хотят поделиться радостью от достижения цели.

Например, мем может сопровождать новость о повышении на работе, согласии на свидание или даже неожиданно найденных в кармане деньгах. Сжатый кулачок и довольное выражение лица мальчика помогают передать эмоции человека, которому только что повезло.

Как выглядит Сэмми Грайнер сейчас

За годы, прошедшие после появления знаменитой фотографии, Сэмми существенно изменился. На более поздних фото он уже взрослый парень с длинными волнистыми каштановыми волосами. Также у него начала появляться щетина.

Несмотря на изменения во внешности, Сэмми по-прежнему узнаваем. Его черты лица позволяют увидеть в нем того самого малыша, который когда-то сидел на пляже с горсткой песка.

Мальчик из мема Success Kid стал взрослым / Фото из соцсетей

Когда мальчику было 10 лет, он воспроизвел знаменитую позу, держа нарисованную от руки версию мема. Кроме того, Сэмми вместе с родителями принял участие в видео BuzzFeed на YouTube, где семья рассказала о неожиданной популярности фотографии.

Сэмми Грайнер воссоздал знаменитый мем / Фото из соцсетей

За историей Success Kid стоит и семейное обстоятельство. Отцу Сэмми, Джастину, потребовалась операция по пересадке почки, поэтому семья организовала сбор средств через платформу GoFundMe.