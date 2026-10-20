Тоді хлопчикові було лише 11 місяців, а знімок опублікувала його мама Лейсі. Який вигляд зараз має Семмі Грайнер і як мем вплинув на життя його родини, розповідає LADbible.

Що відомо про хлопчика із мему Success Kid

Семмі родом із Джексонвілла, штат Флорида, США. Його мама зробила знаменитий знімок, коли синові було лише 11 місяців, і опублікувала його на Flickr. Тоді вона навіть не здогадувалася, що фотографія стане вірусною та принесе її дитині світову популярність.

На світлині хлопчик у біло-зеленій футболці сидить на пляжі, стискає в кулачку пісок і дивиться в камеру із задоволеним та трохи зухвалим виразом обличчя. Спочатку фотографія мала підпис "Ненавиджу піщані замки" (I hate Sandcastles). Однак згодом користувачі інтернету надали їй нового значення, і знімок перетворився на мем Success Kid.

Мем Success Kid / Фото Flickr

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Зображення Семмі стало символом перемоги та успіху. Його публікують, коли хочуть поділитися радістю від досягнення мети.

Наприклад, мем може супроводжувати новину про підвищення на роботі, згоду на побачення або навіть несподівано знайдені в кишені гроші. Стиснутий кулачок і задоволений вираз обличчя хлопчика допомагають передати емоції людини, якій щойно пощастило.

Який вигляд має Семмі Грайнер зараз

За роки після появи знаменитої фотографії Семмі суттєво змінився. На новіших фото він уже дорослий хлопець із довгим хвилястим каштановим волоссям. Також у нього почала з'являтися щетина.

Попри зміни в зовнішності, Семмі залишається впізнаваним. Його риси обличчя дають змогу побачити в ньому того самого малюка, який колись сидів на пляжі з жменею піску.

Хлопчик з мему Success Kid став дорослим / Фото з соцмереж

Коли хлопцеві було 10 років, він відтворив знамениту позу, тримаючи намальовану від руки версію мему. Крім того, Семмі разом із батьками взяв участь у відео BuzzFeed на YouTube, де родина розповіла про несподівану популярність фотографії.

Семмі Грайнер відтворив знаменитий мем / Фото з соцмереж

За історією Success Kid стоїть і сімейна обставина. Батькові Семмі, Джастіну, знадобилася операція з пересадки нирки, тому родина організувала збір коштів через платформу GoFundMe.