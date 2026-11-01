Китаец пригласил незнакомцев из интернета на свадьбу: то, что они сделали, тронуло сеть

Тогда он обратился за помощью к незнакомцам в интернете. В ответ сотни людей решили прийти на праздник, пишет The Indian Express.

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Как незнакомцы устроили грандиозную свадьбу для китайца

В видео, которое Сяо опубликовал в сети, он рассказал о своем непростом детстве. Его отец умер, когда мальчику было всего три года. Впоследствии мать вышла замуж во второй раз, оставив Сяо и его брата заботиться друг о друге.

Из-за небольшого количества родственников мужчина переживал, что на свадьбе будет мало людей. К тому же средства на торжество он собирал самостоятельно, долгое время усердно работая. Сяо хотел, чтобы этот день был по-настоящему радостным и запомнился надолго.

Обращение мужчины быстро привлекло внимание пользователей соцсетей. Люди начали откликаться на его просьбу и предлагать помощь. В итоге на свадьбу пришли не только гости, но и те, кто захотел присоединиться к организации праздника.

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Какая атмосфера царила на свадьбе: смотрите видео

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По данным NDTV, немало поваров согласились бесплатно готовить еду для гостей. Другие люди организовали целый автопарк свадебных автомобилей для молодоженов.

Также желающие помогали украшать дом молодоженов, приносили продукты и раздавали сладости по случаю свадьбы.

В СМИ отмечают, что искренность Сяо и неравнодушие незнакомцев превратили торжество в настоящую "свадьбу века" в небольшой деревне.

Как отреагировали пользователи сети

Кадры с торжества тронули многих пользователей соцсетей. В комментариях люди желали молодоженам счастья и благодарили всех, кто откликнулся на просьбу Сяо и помог организовать праздник.

Точное количество людей, присоединившихся к свадебным торжествам, пока неизвестно. В то же время в сети это событие уже называют одной из крупнейших свадеб в Китае.