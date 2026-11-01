Китаєць запросив незнайомців з інтернету на весілля: те, що вони зробили, зворушило мережу

Тоді він звернувся по допомогу до незнайомців в інтернеті. У відповідь сотні людей вирішили прийти на свято, пише The Indian Express.

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Як незнайомці влаштували масштабне весілля для китайця

У відео, яке Сяо опублікував у мережі, він розповів про своє непросте дитинство. Його батько помер, коли хлопчикові було лише три роки. Згодом мати вдруге вийшла заміж, залишивши Сяо та його брата піклуватися одне про одного.

Через невелику кількість родичів чоловік хвилювався, що на весіллі буде мало людей. До того ж кошти на святкування він збирав самостійно, тривалий час важко працюючи. Сяо хотів, щоб цей день був по-справжньому радісним і запам'ятався надовго.

Звернення чоловіка швидко привернуло увагу користувачів соцмереж. Люди почали відгукуватися на його прохання та пропонувати допомогу. Зрештою, на весілля прийшли не лише гості, а й ті, хто захотів долучитися до організації свята.

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Яка атмосфера панувала на весіллі: дивіться відео

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За даними NDTV, чимало кухарів погодилися безплатно готувати їжу для присутніх. Інші люди організували цілий автопарк весільних автомобілів для молодят.

Також охочі допомагали прикрашати будинок молодят, приносили продукти та роздавали солодощі з нагоди весілля.

У ЗМІ зазначають, що щирість Сяо та небайдужість незнайомців перетворили святкування на справжнє "весілля століття" в невеликому селі.

Як відреагували користувачі мережі

Кадри зі святкування зворушили багатьох користувачів соцмереж. У коментарях люди бажали молодятам щастя та дякували всім, хто відгукнувся на прохання Сяо й допоміг організувати свято.

Точна кількість людей, які долучилися до весільних святкувань, наразі невідома. Водночас у мережі цю подію вже називають одним із найбільших весіль у Китаї.