Первый в украинском шоубизнесе музыкальный клип появился еще до восстановления независимости Украины. Что это за видео – рассказывает 24 Канал.

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"Танцы" – первый украинский музыкальный клип

Первый украинский музыкальный клип появился еще в 1989 году на песню на тот момент еще не очень известной группы Вопли Видоплясова.

В 1987 году они записали песню "Танцы". Позже фронтмен группы Олег Скрипка неоднократно вспоминал, что в успех песни "Танцы" он не верил, однако после первых концертов понял, что песня – хит. Позже она фактически стала "гимном" группы ВВ.

По словам Олега Скрипки, после одного из концертов к группе обратились с канала УТ-1 и предложили снять клип на любую песню. Коллектив без колебаний выбрал "Танцы". Видео снимали на студии "Киевнаучфильм" и уже в 1989 году впервые в истории современного украинского шоубизнеса на телевидении транслировали полноценный музыкальный клип.

Вопли Видоплясова – "Танцы": смотрите видео

Единственный реквизит, который использовали для съемок – транспарант с надписью "Танцы", который держали двое участников группы.