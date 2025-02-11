Перший в українському шоубізнесі музичний кліп з'явився ще до відновлення незалежності України. Що це за відео – розповідає 24 Канал.

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"Танці" – перший український музичний кліп

Перший український музичний кліп з'явився ще у 1989 році на пісню на той момент ще не дуже відомого гурту Воплі Відоплясова.

У 1987 році вони записали пісню "Танці". Пізніше фронтмен гурту Олег Скрипка неодноразово згадував, що в успіх пісні "Танці" він не вірив, однак після перших концертів зрозумів, що пісня – хіт. Пізніше вона фактично стала "гімном" гурту ВВ.

За словами Олега Скрипки, після одного з концертів до гурту звернулися з каналу УТ-1 і запропонували зняти кліп на будь-яку пісню. Колектив без вагань обрав "Танці". Відео знімали на студії "Київнаукфільм" і вже в 1989 році вперше в історії сучасного українського шоубізнесу на телебаченні транслювали повноцінний музичний кліп.

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Єдиний реквізит, який використали для зйомок – транспарант з написом "Танці", який тримали двоє учасників гурту.