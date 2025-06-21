Возможно, вы слышали их и не догадывались, кто именно их исполняет. Подборку самых популярных песен Тараса Чубая собрал для вас 24 Канал.

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Самые известные хиты в исполнении Тараса Чубая

Музыкальной деятельностью Тарас Чубай занимается уже более 40 лет – с 1984 года. В 1990-х годах Чубай и группа "Плач Иеремии", которая в этом году отмечает 35-летие, записали культовые хиты. Конечно, самым известным хитом остается "Она" – песня, которую написал Кость Москалец. В этом году легендарной песне исполнилось уже 30 лет, однако "а она, а она будет сидеть грустная" – до сих пор знает каждый.

"Плач Иеремии" – "Она": смотрите видео

Однако Кость Москалец стал также соавтором еще одного легендарного хита – "Ты в третий раз этим летом зацветешь". Москалец написал слова, а Тарас Чубай – музыку.

"Плач Иеремии" – "Ты в третий раз этим летом зацветешь": смотрите видео

Тарас Чубай – сын поэта Григория Чубая. И в репертуаре артиста есть немало песен на стихи его отца. Среди них – "Когда к губам твоим".

"Плач Иеремии" – "Когда к губам твоим": смотрите видео

"Лента за лентой" – народная повстанческая песня, однако исполнение Тараса Чубая и группы "Плач Еремии" в рамках проекта "Наши Партизаны" остается самым популярным.

"Плач Еремии" – "Лента за лентой": смотрите видео

В 2002 году Тарас Чубай записал альбом "Наш Ивасюк", где можно услышать в его исполнении самые известные песни легендарного композитора. Самой популярной из альбома стала песня "Водограй".

Тарас Чубай – "Водограй": смотрите видео

После начала полномасштабного вторжения дом Тараса Чубая в Гостомеле разграбили россияне. Сейчас артист редко появляется в информационном пространстве, однако продолжает проводить благотворительные концерты и помогать украинской армии.