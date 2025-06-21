Можливо, ви чули їх і не здогадувалися, хто саме їх виконує. Добірку найпопулярніших пісень Тараса Чубая зібрав для вас 24 Канал.

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Найвідоміші хіти у виконанні Тараса Чубая

Музичною діяльністю Тарас Чубай займається вже понад 40 років – з 1984 року. У 1990-х роках Чубай та гурт "Плач Єремії", який цього року відзначає 35-річчя, записали культові хіти. Звісно, найвідомішим хітом залишається "Вона" – пісня, яку написав Кость Москалець. Цього року легендарній пісні виповнилося уже 30 років, проте "а вона, а вона сидітиме сумна" – досі знає кожен.

"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео

Однак Кость Москалець став також співавтором ще одного легендарного хіта – "Ти втретє цього літа зацвітеш". Москалець написав слова, а Тарас Чубай – музику.

"Плач Єремії" – "Ти втретє цього літа зацвітеш": дивіться відео

Тарас Чубай – син поета Грицька Чубая. І в репертуарі артиста є чимало пісень на вірші його батька. Серед них – "Коли до губ твоїх".

"Плач Єремії" – "Коли до губ твоїх": дивіться відео

"Лента за лентою" – народна повстанська пісня, проте виконання Тараса Чубая і гурту "Плач Єремії" в межах проєкту "Наші Партизани" залишається найпопулярнішим.

"Плач Єремії" – "Лента за лентою": дивіться відео

У 2002 році Тарас Чубай записав альбом "Наш Івасюк", де можна почути у його виконанні найвідоміші пісні легендарного композитора. Найпопулярнішою з альбому стала пісня "Водограй".

Тарас Чубай – "Водограй": дивіться відео

Після початку повномасштабного вторгнення дім Тараса Чубая в Гостомелі розграбували росіяни. Зараз артист рідко з'являється в інформаційному просторі, проте продовжує проводити благодійні концерти та допомагати українському війську.