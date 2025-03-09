Польская любовь, крепостничество и семейные тайны Кобзаря: малоизвестные факты из жизни Шевченко

В этом году исполнилось 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко, но некоторые моменты его биографии все еще остаются малоизвестными или противоречивыми. Исследователи биографии Кобзаря до сих пор раскрывают новые факты о его жизни.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @litera.zno в TikTok.

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Неизвестные факты из биографии Шевченко

Имел ли Шевченко потомков

Оказывается, что у Тараса Шевченко осталось немало потомков. Также известно, что у Кобзаря официальной семьи не было. Однако во время ссылки в Казахстане он имел отношения с женщиной по имени Катя, которая родила ему двоих детей.

Почему Шевченко не выкупил из крепостничества родственников

Хотя Шевченко получил известность, он не был состоятельным. Стоимость выкупа его семьи составляла две тысячи рублей – сумма, которую поэт так и не смог собрать. В конце концов, только в 1860 году, благодаря ходатайству влиятельных знакомых, его родных удалось освободить.

Шевченко не был настолько состоятельным, чтобы выкупить свою семью из крепостничества / Фото УП

Как Шевченко попал в крепостничество

Его прадед был свободным казаком, но, женился на крепостной, поэтому их дети рождались крепостными. Можно сказать, что крепостничество наследовалось по материнской линии.

К слову. В предыдущем материале мы рассказывали об интересных фактах из жизни Михаила Грушевского.

Неизвестная любовь Шевченко

Одна из наименее известных страниц биографии Шевченко – его чувства к польке Ядвиге Гусиковской. Они познакомились в польском городе Вильно, когда поэт еще находился в крепостном праве.

Ядвига, которая была ярой патриоткой. Именно она вдохновила Шевченко выучить польский язык. Некоторые литературоведы говорят, что Шевченко даже мог остаться с ней, но их взгляды на борьбу за свободу разошлись, ведь Кобзарь не хотел становиться участником польской революции.

Ядвига Гусиковская / Фото Библиотеки КНУСА

По одной из версий, после конфликта Ядвига даже выдала его властям, что заставило господина Энгельгарда забрать крепостного в Петербург.

Впрочем, Ядвига настолько запала Шевченко в душу из-за своей жажды революции и свободы, что позже Кобзарь еще вспоминал о ней в письмах к друзьям.