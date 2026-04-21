Нереализованный проект 1930-х: как Харьков мог получить один из самых амбициозных театров Европы

В 1930-х годах в Харькове планировали возвести один из самых масштабных театральных проектов своего времени. Несмотря на амбициозность замысла и даже подготовительные работы, театр так и не был построен из-за изменения политического статуса Харькова.

В центре Харькова мог появиться один из самых амбициозных театров 20 века: пространство для искусства, массовых действ и городской жизни. Но громкий архитектурный проект, несмотря на международный интерес, так и остался на бумаге. Со ссылкой на "Конструктивизм Харьков", рассказываем самые интересные детали об этой истории.

Смотрите также Кадр, сбивший всех с толку: как на фото 1940-х заметили настоящий смартфон

Каким должен был быть один из самых амбициозных театральных проектов 20 века?

В 1930 году Харьков стал площадкой для международного архитектурного конкурса на проект государственного украинского театра массового музыкального действа на 4000 зрителей. Речь шла не просто о театральном здании, а о масштабном культурном центре нового типа: пространство для спектаклей, массовых действ и даже городских событий.

План сцены и и зала / фото Telegraf

К участию в конкурсе пригласили архитекторов из разных стран мира: от США и Германии до Японии. Всего было подано более сотни проектов, и большинство из них принадлежало ведущим модернистам того времени. Концепции поражали смелостью: трансформированные сцены, подвижные зрительные залы, сочетание театра с городским пространством и новые формы взаимодействия зрителя со спектаклем.

План фасада / фото Telegraf

Победителем конкурса стали братья Веснины с проектом "Два пересекающихся круга". Их идея предусматривала единый объем театра с трансформированной сценой и возможностью значительного увеличения вместимости зала до 6000 зрителей. Проект даже начали готовить к реализации, а на участке стартовали подготовительные работы.

Смотрите также Миф или факт: действительно ли все дороги ведут в Рим

Почему театр так и не построили?

Главной причиной стала политическое изменение статуса города. В 1934 году столицу УССР перенесли из Харькова в Киев, и потребность в масштабном столичном театре в Харькове фактически исчезла. Проект свернули, а строительство остановили.

Что появилось на этом месте позже?

Территория, где планировали возвести театр, имеет долгую и сложную историю. Сначала здесь было городское кладбище, а в 1701 году возвели деревянную Мироносицкую церковь, впоследствии замененную каменным храмом. В 19 веке его неоднократно перестраивали, и он стал одним из заметных сакральных сооружений Харькова.



Мироносицкая церковь / фото Википедии

В 1930 году храм разрушили, а территория осталась пустырем. Уже тогда власти рассматривали идею возведения именно театра массового музыкального действа – многофункционального комплекса, который должен был сочетать театр, цирк и кино. После отмены проекта на этом месте обустроили троллейбусный парк под открытым небом. В конце концов, в послевоенные годы территория снова изменилась и здесь появился фонтан "Зеркальная струя" и храм Жен-Мироносиц.



Фонтан "Зеркальная струя" / фото Grand Turs

Сейчас "Зеркальная струя" является одной из самых узнаваемых архитектурных визитных карточек Харькова. После реконструкции 2007 года фонтан получил современную систему форсунок, тумана и сложную подсветку из более сотни прожекторов, которые создают динамические световые эффекты.

Какие еще интересные новинки будут вам интересны?