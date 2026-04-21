21 квітня, 12:33
Нереалізований проєкт 1930-х: як Харків міг отримати один із найамбітніших театрів Європи

Мілена Бордакова
Основні тези
  • У 1930 році в Харкові проводився міжнародний архітектурний конкурс для проєкту театру на 4000 глядачів, який виграли брати Весніни.
  • Через перенесення столиці УРСР до Києва проєкт театру не реалізували, а на його місці збудували фонтан "Дзеркальний струмінь".

У 1930-х роках у Харкові планували звести один із наймасштабніших театральних проєктів свого часу. Попри амбітність задуму та навіть підготовчі роботи, театр так і не був збудований через зміну політичного статусу Харкова.

У центрі Харкова міг з'явитися один із найамбітніших театрів 20 століття: простір для мистецтва, масових дійств і міського життя. Але гучний архітектурний проєкт, попри міжнародний інтерес, так і залишився на папері. З посиланням на "Конструктивізм Харків", розповідаємо найцікавіші деталі про цю історію.

Яким мав бути один із найамбітніших театральних проєктів 20 століття? 

У 1930 році Харків став майданчиком для міжнародного архітектурного конкурсу на проєкт державного українського театру масового музичного дійства на 4000 глядачів. Йшлося не просто про театральну будівлю, а про масштабний культурний центр нового типу: простір для вистав, масових дійств і навіть міських подій. 

План сцени та та зали / фото Telegraf

До участі в конкурсі запросили архітекторів із різних країн світу: від США та Німеччини до Японії. Загалом було подано понад сотню проєктів, і більшість із них належала провідним модерністам того часу. Концепції вражали сміливістю: трансформовані сцени, рухомі глядацькі зали, поєднання театру з міським простором і нові форми взаємодії глядача з виставою. 

План фасаду / фото Telegraf

Переможцем конкурсу стали брати Весніни з проєктом "Два пересекающихся круга". Їхня ідея передбачала єдиний об'єм театру з трансформованою сценою та можливістю значного збільшення місткості залу до 6000 глядачів. Проєкт навіть почали готувати до реалізації, а на ділянці стартували підготовчі роботи. 

Чому театр так і не побудували? 

Головною причиною стала політична зміна статусу міста. У 1934 році столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва, і потреба в масштабному столичному театрі в Харкові фактично зникла. Проєкт згорнули, а будівництво зупинили. 

Що з'явилося на цьому місці пізніше? 

Територія, де планували звести театр, має довгу й складну історію. Спочатку тут був міський цвинтар, а у 1701 році звели дерев'яну Мироносицьку церкву, згодом замінену кам'яним храмом. У 19 столітті його неодноразово перебудовували, і він став однією з помітних сакральних споруд Харкова. 


Мироносицька церква / фото Вікіпедії

У 1930 році храм зруйнували, а територія залишилася пустирем. Уже тоді влада розглядала ідею зведення саме театру масового музичного дійства – багатофункціонального комплексу, який мав поєднувати театр, цирк і кіно. Після скасування проєкту на цьому місці облаштували тролейбусний парк просто неба. Зрештою, у повоєнні роки територія знову змінилася і тут з'явився фонтан "Дзеркальний струмінь" і храм Жінок-Мироносиць. 


Фонтан "Дзеркальний струмінь" / фото Grand Turs

Зараз "Дзеркальний струмінь" є однією з найвпізнаваніших архітектурних візитівок Харкова. Після реконструкції 2007 року фонтан отримав сучасну систему форсунок, туману та складну підсвітку з понад сотні прожекторів, які створюють динамічні світлові ефекти. 

Часті питання

Яким був задум театру масового музичного дійства в Харкові?

Театр масового музичного дійства в Харкові мав стати масштабним культурним центром нового типу з простором для вистав, масових дійств і міських подій. Переможцем міжнародного архітектурного конкурсу стали брати Весніни з проєктом 'Два пересекающихся круга', який передбачав трансформовану сцену і можливість збільшення місткості залу до 6000 глядачів.

Чому проєкт театру в Харкові не був реалізований?

Головною причиною нереалізації проєкту театру в Харкові стала політична зміна статусу міста. У 1934 році столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва, і потреба в масштабному столичному театрі в Харкові фактично зникла.

Що з'явилося на місці, де планували звести театр?

Спочатку на місці, де планували звести театр, був міський цвинтар, а потім – Мироносицька церква. Після знищення храму у 1930 році територія залишилася пустирем. Згодом тут облаштували тролейбусний парк, а у повоєнні роки з'явився фонтан 'Дзеркальний струмінь' і храм Жінок-Мироносиць.