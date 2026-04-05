За останні роки багато станцій харківського метро були перейменовані та назавжди зникли з карт і схем міста. У цій статті ми розповімо про такі станції та їхню нову історичну назву.
Які станції метро Харкова були перейменовані?
У Харкові у рамках декомунізації у 2016 році були перейменовані п'ять станцій метро, а саме:
- "Маршала Жукова" стала "Палацом спорту";
- "Площа Повстання" – "Захисників України";
- "Пролетарська" – "Індустріальною";
- "Радянської армії" – "Армійською";
- "Метробудівників імені Григорія Івановича Ващенко" – просто "Метробудівників";
Cтанція "Метробудівників" / фото Maxim Serbulov
Також у 2024 році, як зазначає Харківська районна військова адміністрація, ухвалили рішення про перейменування ще трьох станцій метрополітену:
- "Героїв Праці" стала "Салтівською";
- "Завод імені Малишева" – "Заводською";
- "Проспект Гагаріна" – "Левада";
Ці зміни відбулися в рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та спрямовані на деімперіалізацію та деколонізацію топонімів Харкова.
Дізнайтесь, що робить станцію Метробудівників у Харкові унікальною. Ця станція є однією із ключових пересадкових вузлів Харківського метрополітену.
Вона має нетипову конструкцію: станція трирівнева, з платформою, службовими балконами над коліями та центральним вестибюлем, до якого ведуть шість ескалаторів посередині платформи