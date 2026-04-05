За останні роки багато станцій харківського метро були перейменовані та назавжди зникли з карт і схем міста. У цій статті ми розповімо про такі станції та їхню нову історичну назву.

Які станції метро Харкова були перейменовані?

У Харкові у рамках декомунізації у 2016 році були перейменовані п'ять станцій метро, а саме:

"Маршала Жукова" стала "Палацом спорту";

"Площа Повстання" – "Захисників України";

"Пролетарська" – "Індустріальною";

"Радянської армії" – "Армійською";

"Метробудівників імені Григорія Івановича Ващенко" – просто "Метробудівників";

Cтанція "Метробудівників" / фото Maxim Serbulov

Також у 2024 році, як зазначає Харківська районна військова адміністрація, ухвалили рішення про перейменування ще трьох станцій метрополітену:

"Героїв Праці" стала "Салтівською";

"Завод імені Малишева" – "Заводською";

"Проспект Гагаріна" – "Левада";

Ці зміни відбулися в рамках закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та спрямовані на деімперіалізацію та деколонізацію топонімів Харкова.

