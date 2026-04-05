За последние годы многие станции харьковского метро были переименованы и навсегда исчезли с карт и схем города. В этой статье мы расскажем о таких станциях и их новом историческом названии.

Какие станции метро Харькова были переименованы?

В Харькове в рамках декоммунизации в 2016 году были переименованы пять станций метро, а именно:

  • "Маршала Жукова" стала "Дворцом спорта";
  • "Площадь Восстания" – "Защитников Украины";
  • "Пролетарская" – "Индустриальной";
  • "Советской армии" – "Армейской";
  • "Метростроителей имени Григория Ивановича Ващенко" – просто "Метростроителей";

Станция Станция "Метростроителей" / фото Maxim Serbulov

Также в 2024 году, как отмечает Харьковская районная военная администрация, приняли решение о переименовании еще трех станций метрополитена:

  • "Героев Труда" стала "Салтовской";
  • "Завод имени Малышева" – "Заводской";
  • "Проспект Гагарина" – "Левада";

Эти изменения произошли в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" и направлены на деимпериализацию и деколонизацию топонимов Харькова.

  • Узнайте, что делает станцию Метростроителей в Харькове уникальной. Эта станция является одной из ключевых пересадочных узлов Харьковского метрополитена.

  • Она имеет нетипичную конструкцию: станция трехуровневая, с платформой, служебными балконами над путями и центральным вестибюлем, к которому ведут шесть эскалаторов посередине платформы