В центре Харькова мог появиться один из самых амбициозных театров 20 века: пространство для искусства, массовых действ и городской жизни. Но громкий архитектурный проект, несмотря на международный интерес, так и остался на бумаге. Со ссылкой на "Конструктивизм Харьков", рассказываем самые интересные детали об этой истории.
Каким должен был быть один из самых амбициозных театральных проектов 20 века?
В 1930 году Харьков стал площадкой для международного архитектурного конкурса на проект государственного украинского театра массового музыкального действа на 4000 зрителей. Речь шла не просто о театральном здании, а о масштабном культурном центре нового типа: пространство для спектаклей, массовых действ и даже городских событий.
План сцены и и зала / фото Telegraf
К участию в конкурсе пригласили архитекторов из разных стран мира: от США и Германии до Японии. Всего было подано более сотни проектов, и большинство из них принадлежало ведущим модернистам того времени. Концепции поражали смелостью: трансформированные сцены, подвижные зрительные залы, сочетание театра с городским пространством и новые формы взаимодействия зрителя со спектаклем.
План фасада / фото Telegraf
Победителем конкурса стали братья Веснины с проектом "Два пересекающихся круга". Их идея предусматривала единый объем театра с трансформированной сценой и возможностью значительного увеличения вместимости зала до 6000 зрителей. Проект даже начали готовить к реализации, а на участке стартовали подготовительные работы.
Почему театр так и не построили?
Главной причиной стала политическое изменение статуса города. В 1934 году столицу УССР перенесли из Харькова в Киев, и потребность в масштабном столичном театре в Харькове фактически исчезла. Проект свернули, а строительство остановили.
Что появилось на этом месте позже?
Территория, где планировали возвести театр, имеет долгую и сложную историю. Сначала здесь было городское кладбище, а в 1701 году возвели деревянную Мироносицкую церковь, впоследствии замененную каменным храмом. В 19 веке его неоднократно перестраивали, и он стал одним из заметных сакральных сооружений Харькова.
Мироносицкая церковь / фото Википедии
В 1930 году храм разрушили, а территория осталась пустырем. Уже тогда власти рассматривали идею возведения именно театра массового музыкального действа – многофункционального комплекса, который должен был сочетать театр, цирк и кино. После отмены проекта на этом месте обустроили троллейбусный парк под открытым небом. В конце концов, в послевоенные годы территория снова изменилась и здесь появился фонтан "Зеркальная струя" и храм Жен-Мироносиц.
Фонтан "Зеркальная струя" / фото Grand Turs
Сейчас "Зеркальная струя" является одной из самых узнаваемых архитектурных визитных карточек Харькова. После реконструкции 2007 года фонтан получил современную систему форсунок, тумана и сложную подсветку из более сотни прожекторов, которые создают динамические световые эффекты.
Также узнайте, что делает станцию Метростроителей в Харькове уникальной. Эта станция является одной из ключевых пересадочных узлов Харьковского метрополитена. Она имеет нетипичную конструкцию: станция трехуровневая, с платформой, служебными балконами над путями и центральным вестибюлем, к которому ведут шесть эскалаторов посередине платформы.